Em luôn trau dồi bản thân để mình như món quà

Em chờ anh rất lâu rồi, Hà Nội quá rộng lớn, tìm anh mãi mà chưa gặp.

Em muốn tìm người đàn ông đồng hành chặng đường dài, người yêu thương em thật lòng, cùng chia sẻ buồn vui trong cuộc sống.

Anh à, sẽ thật vui nếu có anh cùng đi trên những cung đường, đến thăm các bé bị bỏ rơi ở chùa. Mình sẽ cùng đi thăm các cụ già neo đơn vì nhiều người trong xã hội này vẫn cô đơn lắm.

Có cả em trong đó...

Em chưa từng kết hôn. Dù tự lập, có thể vững chãi trong công việc, cuộc sống nhưng trống vắng, em chưa được gặp người bạn đời của mình. Em vẫn thích câu hát "savings all my kisses just for you", dành hết nụ hôn cho anh, dành hết tình yêu cả đời cho một người là đủ. Em luôn trau dồi bản thân để mình như một món quà, cho anh - người xứng đáng.

Anh cũng độc thân và khao khát sớm có một gia đình hạnh phúc nhé, sinh năm 1977 đến 1989, làm việc ở Hà Nội, yêu thương em và hãy cùng em chia sẻ những hành trình gieo hạt, những giá trị sống tốt đẹp với trí tuệ và tình yêu thương. Hành trình ấy, mình mong giúp đỡ được nhiều người cùng hạnh phúc anh nhé.

Chờ gặp anh...

