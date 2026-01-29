Em luôn tin đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên ta sẽ gặp

Ngày anh đến chính là lúc hoa đào trong em nở rộ, khoe sắc và tỏa ngát hương.

Em:

- Hình dáng: cao 1,6 m, hơi gầy một chút

- Nghề nghiệp: Văn phòng

- Nơi ở: quận Tây Hồ

- Sở thích: Nghe nhạc trẻ, thời trang

- Lối sống: tối giản, sạch sẽ, gọn gàng, chỉn chu, ăn uống healthy, coi trọng sức khỏe, đi bộ mỗi ngày.

- Sức khỏe: Hơi yếu một xíu

- Tính cách: Thẳng thắn, rõ ràng, tự lập

- Nhược điểm: Hơi trẻ con, hơi lãng mạn

- Tình trạng hiện tại: Độc thân và có một con gái 15 tuổi.

Mong muốn của em:

- Kết bạn với người đàn ông có hoàn cảnh tương tự, độc thân, không trong mối quan hệ nào.

- Độ tuổi: Hơn em 5-10 tuổi (1976, 1979, 1980, 1982.... trừ tuổi hổ và mèo)

- Tính cách và lối sống giản dị

- Không mê nhậu, bia rượu, game, cờ bạc, tứ đổ đường

- Nghề nghiệp ổn định, không gia trưởng

- Thi thoảng đưa đón em đi làm và đi dạo hồ Tây.

- Thích đi bộ, coi trọng sức khỏe

- Tâm hướng Phật

- Khoảng cách địa lý: gần quận Tây Hồ

- Mong muốn của em là gặp được đúng người, vừa vặn dành cho mình làm tri kỷ, người bạn già thấu hiểu cuộc sống, ở bên động viên nhau khi khó khăn, chăm sóc nhau khi trái nắng trở trời.

- Tôn trọng, trân trọng nhau, chủ động nhưng từ tốn mà không vồn vã.

- Mong muốn của em được gặp một người cũng trải qua cuộc hôn nhân đủ lâu, đã dứt bỏ quá khứ, trải qua đủ cung bậc cảm xúc, dư vị của cuộc sống để biết trân trọng hiện tại và tương lai. Để mong muốn rằng gặp em - người phụ nữ bình thường, giản đơn đủ dịu dàng bên anh sau ngày dài làm việc, đủ kiên nhẫn và tinh tế để anh luôn có thể là chính mình. Một chút lãng mạn để tô điểm cuộc sống thêm sinh động phong phú. Nhưng cũng đủ lý trí và thực tế để đón nhận cả những điều hay dở của đối phương.

Em tin rằng sự tinh tế, lịch thiệp của anh, quan điểm và lối sống, sự rõ ràng thẳng thắn cùng với một email đầy đủ chi tiết sẽ là cầu nối cho em và anh. Cho hai con người mong cầu hạnh phúc giản đơn tuổi già sẽ được kết quả viên mãn.

Sau cùng, em vẫn luôn tin rằng đủ nắng hoa sẽ nở, đủ duyên ta sẽ gặp, chân thành, vun đắp sẽ bền chặt hơn mọi lời hứa. Chúng ta hãy bắt đầu bằng tình bạn nhé.

Em mạnh dạn cho mình thêm một lần nữa mở lòng và một cơ hội tiến tới hạnh phúc và cả sự may mắn hơn lần trước. Hy vọng em sớm được gặp anh - một người duy nhất khiến em rung động và hạnh phúc. Nếu anh thấy hợp, hãy gửi mail cho em nhé.

Có lẽ đây sẽ bức thư hơi đặc biệt, giống như người viết nó nhưng em hy vọng mọi người thấy vui vẻ khi đọc. Em cảm ơn và biết ơn thật nhiều.

