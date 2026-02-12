Em luôn mang năng lượng tích cực chờ anh xuất hiện

Một mùa xuân mới, em hy vọng anh sẽ xuất hiện, đồng hành cùng em trong chặng đường tiếp theo.

Cả anh và em đều đang đi tìm người bạn đồng hành tương đồng về giá trị sống nhưng, bằng cách nào đó, chúng ta vẫn chưa tìm được nhau. Em chưa bao giờ ngừng hy vọng rằng mình sẽ gặp được anh; anh cũng thế nhé.

Em 31 tuổi, sống tại TP HCM, đang kinh doanh riêng trong mảng pháp lý. Em là cô gái hiện đại, tự tin trong cuộc sống, công việc và chuyên môn nhưng lại có chút rụt rè trong tình cảm; hướng nội; thích cuộc sống gia đình với những bữa cơm nhà đơn giản, ấm cúng sau ngày làm việc mệt mỏi. Em sống tự lập, công việc và tài chính ổn định, ngoại hình ưa nhìn.

Em hướng đến sự tử tế, chân thành và tin vào quy luật nhân quả. Tuy làm về pháp lý nhưng em không thích hơn thua. Nếu có người bạn tốt, em sẽ trân trọng và đối xử tốt lại với họ; nếu có ai đó không tốt với mình thì em lùi lại, tránh xa, không thù hận hay oán trách... Em luôn mang năng lượng tích cực và cố gắng tích lũy điều đó; điều này đã và sẽ giúp em vượt qua nhiều khó khăn, áp lực trong công việc.

Em mong muốn người đồng hành cùng em là một người đàn ông trầm tính, vững vàng, hướng về gia đình. Quan điểm của em khi bước vào hôn nhân là cần có tình yêu; có như vậy chúng ta mới yêu thương, bao dung được những tính xấu của nhau và vì nhau mà hoàn thiện bản thân hơn.

Em yêu thích thể dục thể thao (bơi, yoga); mong anh cũng yêu thích hoặc sẵn sàng cùng em luyện tập bất kỳ môn nào đó phù hợp với cả hai nhé (biết đâu anh lại thích lúc nào không hay). Nếu anh cũng làm việc trong lĩnh vực pháp lý thì quá tốt, mình có thể hỗ trợ lẫn nhau trong công việc. Không cùng lĩnh vực cũng không sao; em tin rằng sự kết nối và tình cảm được xây dựng từ nhiều yếu tố.

Em không chấp nhận sự không chung thủy, sống không mục tiêu, tình cảm hời hợt, kinh doanh đỏ đen hay những cuộc chơi thâu đêm đến sáng. Em cần cảm giác tin tưởng, an toàn và rõ ràng nên mong anh kiên nhẫn với em một chút và gửi email chia sẻ thông tin chi tiết của anh nhé.

