Em luôn hướng về gia đình

Em 27 tuổi, đang ở trọ tại Dĩ An, giáp ranh Thủ Đức. Em cao 1m65, nặng 56 kg, sức khỏe tốt. Em là mẫu người chung thủy luôn hướng về gia đình, không trẻ trung xinh đẹp và có ít bạn bè. Gia đình em không theo tôn giáo, đang sinh sống tại Bình Dương với mức sống bình thường, đủ ăn đủ mặc không nợ nần. Gia đình em có 4 chị em, với hai chị gái đã lập gia đình, đang sống tại Thủ Đức, còn em trai đang học trường gần nhà.

Về anh, em kỳ vọng anh là người đàn ông của gia đình, chung thủy, không hút thuốc và không vướng tứ đổ tường. Gia đình anh không theo tôn giáo, đang sinh sống tại miền Nam để tiện đi lại sau này, anh có ý định lập nghiệp lâu dài tại thành phố.

Hiện tại em trong quá trình tìm việc mới nên thời gian đầu có thể em không có nhiều thời gian cho anh. Em mong anh có thể thông cảm cho em. Hy vọng rằng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau suốt quãng đường còn lại, cùng nhau trải qua những ngày tháng yên bình, cùng nhau dạo phố, cùng ngắm những màn pháo hoa và cùng nhau già đi. Em cảm ơn anh đã đọc bài viết này.

