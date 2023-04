Em luôn học cách yêu thương để có nhiều ý vị trong cuộc sống

Em nhỏ nhắn, hài hòa, phong cách lịch sự nhã nhặn, thi thoảng cùng quần jeans, sơ mi và chút sắc màu trong những lần cà phê, dạo phố.

Ai cũng bảo: Ế chỏng ế chơ, ế treo giàn mướp, vậy nên để giàn mướp được nhẹ nhàng và trống chỗ, em gửi tâm tình vào đây, mong cơ hội và may mắn sẽ mỉm cười.

Em cũng khá gần gũi, thân thiện và cởi mở với cuộc sống để tạo sự gắn kết và nhiệt thành, đôi khi khá ngại ngùng và duy trì bằng sự lắng nghe cho những lần đầu gặp gỡ. Em tuổi con heo mà mọi người thường bảo sướng, ăn rồi ngủ mọi lúc mọi nơi; có ai biết rằng: "lắm mối tối nằm không" khi với em nó thực sự đúng. Nói tới đây đừng nghĩ em "đa tình" nha, em chỉ mượn một câu văn vẻ để nói quá lên một xíu cho tình trạng ế chỏng ế chơ, ế treo giàn mướp của em thôi. Nhưng mà, "đa tình", thì em có "đa" thiệt, nhưng "bến đỗ" cho mình quả thực là quá khó.

Về tinh thần và trách nhiệm: Em khá toàn tâm toàn ý trong cuộc sống, công việc và trách nhiệm của mình. Hẳn em đã sai và cũng có rất nhiều lần sai, nhưng em không muốn chỉ vì "đã sai" mà phải gặm nhắm điều sai bằng hai chữ "giá như, phải chi...", cả những lý do vì một chữ "tại, bị, do, bởi, vì". Em luôn chấp nhận và học cách để chấp nhận bằng tinh thần và trách nhiệm, vì đó là quyết định của mình. Tất cả chẳng phải vì điều gì hay ho hoặc to lớn nào, chỉ là em phải chấp nhận để học cách vươn lên, hay tránh bớt đi trong khả năng có thể. Cơ bản em không thể thay đổi được kết quả hay ngược chiều kim đồng hồ để lùi lại thời gian. Cũng bởi đơn giản một điều, em muốn học cách nhìn vào những điều tích cực của cuộc sống hơn là gặm nhấm điều không may, để rồi tự tạo điều kiện thêm cho những bế tắc của cuộc đời. Điều em hứa, chắc chắn em sẽ làm, hoặc em sẽ cố gắng làm hết sức có thể.

Quan điểm về cuộc sống: Gia đình là bến đỗ bình yên, là nơi để về và chia sẻ cùng nhau những yêu thương, cả những khó khăn trong cuộc sống. Gia đình là động lực và niềm tin để cùng phấn đấu và hướng đến giá trị của mỗi người. Vậy nên em luôn cố gắng trong mỗi bước đi của mình, học cách yêu thương để mang đến bên mình những điều ý nghĩa nhất. Với em, mỗi một thành viên trong gia đình luôn có cho mình một vị trí nhất định, em tôn trọng điều đó, mong một sự tôn trọng và đáp đền tương xứng.

Phương châm và những điều em hướng đến: Cuộc sống vốn đa sắc và đời người không quá dài để mang trên vai mình những muộn phiền, ưu tư nên em luôn cố gắng học cách buông bỏ. Bởi nếu không sẽ làm vai em thêm quằn bởi gánh nặng của những giận hờn hay đắng cay của cuộc sống. Khi chưa hiểu và có những lúc buồn lòng, hãy cố gắng cùng nhau chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng để đi qua mọi thứ nhẹ nhàng, chấp nhận sai và học cách để sửa sai. Em nói anh nghe, anh nói em nghe và cùng nói cho nhau nghe, đừng để chúng ta nói cả làng đều nghe, vì đó sẽ không là điều mỗi chúng ta mong muốn, em tin là thế. Vậy nên sự tôn trọng và chân thành đối với em là điều tiên quyết.

Một số ít thông tin để anh có những cảm nhận ban đầu về em, còn rất nhiều những khuyết điểm "ẩn" sâu trong chính em để anh "tìm" cho riêng mình một lời giải hợp lý. Hy vọng, thất vọng hay vô vọng chỉ có cảm nhận của riêng mình là lời giải thỏa đáng nhất. Cũng vì em biết em còn đang nặng với "đời" nên sẽ cố gắng và mãi cố gắng.

Điều thật sự làm em bị thu hút đó là hai chữ "trí tuệ" và "nhân từ". Công việc và trách nhiệm hẳn sẽ cần có trong hành trình của cuộc sống khi đó là điều kiện cần để có thể đi dài cùng nhau. Mọi điều còn lại em không dám mưu cầu, có thể dừng lại khi thực sự "cảm" về nhau; vì thật không dễ để tìm một người hoàn hảo. Thay vào đó, em nghĩ mình sẽ trân trọng khi tìm thấy sự chân thành, ý chí, để cùng nhau và vì nhau phát triển, hướng đến mục đích và những gì tươi đẹp nhất trong cuộc sống, trong hành trình còn lại của cuộc đời. Có một điều nhỏ nhoi này thôi là em sợ khói thuốc vì bị dị ứng, hy vọng nó không là điều quá khó với anh.

Hãy biên thư cho em khi anh có cùng cảm nhận, cũng như sẻ chia thật nhất và chi tiết nhất về anh để em có thể cảm được sự chân thành về một người rất lạ, rất rất lạ. Em cám ơn độc giả đã dành thời gian lướt qua những dòng này và thương chúc tất cả vạn điều như ý nhất. Trân trọng.

