Em luôn đề cao sự thẳng thắn và rõ ràng

Em sinh năm 2001, đang trong hành trình hoàn thiện và phát triển bản thân, vừa đi làm vừa tiếp tục học lên để tích lũy thêm kiến thức và trải nghiệm. Vì vậy, trong khoảng một hai năm tới em chưa vội nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy vậy, em vẫn mong muốn một mối quan hệ nghiêm túc, tìm hiểu chậm rãi và hướng đến tương lai lâu dài. Do tính chất công việc thường xuyên làm việc với các con số, em đôi khi sẽ khá trầm, đôi khi hơi khô khan và không giỏi thể hiện cảm xúc bằng lời nói. Thay vào đó, em thường quan tâm bằng những hành động nhỏ, sự tỉ mỉ và để ý âm thầm với mong muốn mang lại cảm giác an tâm cho người ở bên cạnh. Ngoài công việc, em là một cô gái hài hước cùng với vườn cây nhỏ của mình.

Em trân trọng sự chân thành, ổn định và những mối quan hệ được xây dựng bằng sự thấu hiểu và kiên nhẫn. Với em, tình cảm không cần quá vội vàng, chỉ cần đủ thật và đủ lâu để cả hai có thể tin tưởng và đồng hành cùng nhau. Em mong muốn tìm một người điềm đạm và chững chạc, tầm 26-30 tuổi, là người biết lo lắng, sống có nghĩa có tình. Em mong người đồng hành cùng mình không hút thuốc, có học thức. Trong một mối quan hệ, em đề cao sự thẳng thắn và rõ ràng. Em không quen với sự mập mờ, có điều gì cũng mong được chia sẻ chân thành để cả hai cảm thấy an tâm.

Nếu anh cũng trân trọng sự bình yên, nghiêm túc và rõ ràng trong tình cảm, em nghĩ chúng ta có thể bắt đầu bằng những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, từ tốn, để hiểu nhau nhiều hơn. Một mối quan hệ tốt là khi cả hai cùng tiến lên, tôn trọng mục tiêu và hành trình riêng của nhau. Dù bận rộn hay áp lực, vẫn có thể dành cho nhau sự quan tâm vừa đủ để không ai cảm thấy cô đơn trong chính mối quan hệ của mình. Nếu có cơ hội đồng hành lâu dài, em hy vọng chúng ta có thể trở thành điểm tựa tinh thần của nhau, cùng khích lệ nhau mỗi ngày. Dẫu bước chậm một chút cũng không sao, chỉ cần đi với sự vững vàng và an tâm.

