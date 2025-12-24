Em lãng mạn nhưng khá thực tế, rất rõ ràng và thẳng tính

Em chào anh, anh của riêng em, người mà em đã chờ và trông ngóng suốt nhiều năm qua.

Bạn bè hay gọi em là Họa Mi, vì em thích hát lắm anh ạ. Em hay cười và luôn vui vẻ, thân thiện; em luôn nhìn vào mặt tích cực của mọi việc trước tiên. Có lẽ vì thế nên tuy em 42 tuổi rồi, mọi người hay nói em trẻ trung hơn tuổi, với làn da trắng, vóc dáng nhỏ xinh và trông rất nữ tính.

Em chưa từng kết hôn và cũng chưa có con. Người ta hay hỏi lý do vì sao. Tuổi 20, 30 trôi qua nhanh như gió thổi, lúc đó chưa muốn lập gia đình nên cứ bận rộn học hành và làm việc. Đến hôm nay mới nhận ra rằng, mình cũng thật lòng muốn có lứa có đôi.

Em làm việc trong ngành giáo dục, ở TP HCM. Em rất yêu trẻ con nên nếu anh có con rồi, em rất vui và hạnh phúc khi được cùng anh chăm lo, yêu thương các con. Tuy không sinh ra các con, nhưng em nguyện lòng sẽ thương yêu các con. Nói thì dễ, làm mới khó, anh nhỉ, nhưng em không ngại khó đâu. Em nghĩ rằng có ai đó xứng đáng để mình yêu thương đã là một điều may mắn.

Em thích nấu ăn lắm. Em thích nghe mùi thức ăn thơm ngon và nhìn những người mình yêu mến thưởng thức các món ăn mình nấu. Em thích đi bộ, thích để lòng mình yên bình khi nhìn cây cỏ xanh tươi sau những lúc làm việc bận rộn. Nếu được nắm tay anh đi dạo cùng anh, em sẽ hạnh phúc lắm.

Em có lãng mạn nhưng khá thực tế, rất rõ ràng và thẳng tính. Em nghĩ gì nói đó, nên khi quen em, anh sẽ không phải cau mày suy nghĩ bảy ngày bảy đêm để hiểu xem ý em là gì đâu. Em đơn giản, nhẹ nhàng lắm, anh ạ. Anh ra ngoài xã hội đủ nhức đầu rồi, khi ở bên em, em muốn anh thực sự vui vẻ, bình yên và thoải mái.

Họa Mi cũng có những mặt chưa tốt, từ từ anh sẽ khám phá nhé, anh.

Anh gì đó ơi, nếu anh 40 tuổi trở lên, hoàn toàn độc thân, có công việc ổn định, mạnh mẽ và nhân hậu, chung thủy và chân thành khi yêu, thiết tha và nghiêm túc muốn tìm một người mỗi ngày nấu cơm cho anh ăn (hoặc ăn cơm anh nấu), muốn có một người hiểu và thương anh để nắm tay anh đi dạo... Nếu anh đang sống ở TP HCM hoặc các nơi khác, hãy gửi thư cho Họa Mi nha.

Họa Mi chờ để hát cho anh nghe.

