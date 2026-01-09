Em là cô gái vui vẻ và hay cười

Em tin vào duyên số và cũng tin rằng anh sẽ xuất hiện trong tương lai không xa.

Em là người con của vùng đất Tây Nguyên, sống và làm việc tại thành phố mang tên Bác. Em sinh năm 1995, ngoại hình được gọi là cân đối với chiều cao 1m60 và cân nặng 48 kg. Hiện tại, em làm nhân viên văn phòng với mức thu nhập trung bình và có khá nhiều thời gian dành cho bản thân cũng như gia đình.

Mọi người xung quanh thường nhận xét em là cô gái có tính cách vui vẻ, hòa đồng, hướng ngoại, biết lắng nghe và chia sẻ; đồng thời cũng khá dịu dàng và lễ phép. Tuy nhiên, bản thân em có không ít sở đoản, ví dụ như hay quên đường nên dễ bị lạc, hoặc đôi khi hơi hậu đậu, hay va vấp. Vì vậy, em cần một "anh hùng" của đời mình để cứu giúp em những lúc như thế.

Em biết nấu ăn, thỉnh thoảng cũng hay đua đòi theo các công thức trên mạng; có lúc thất bại, cũng có lúc thành công, nhưng em luôn cảm thấy vui vì điều đó. Thời gian rảnh, em thích đi dạo loanh quanh, gặp gỡ bạn bè, đi đây đó, thưởng thức những món ăn ngon, xem một bộ phim hay hoặc nghe những bài nhạc mình yêu thích.

Anh có thích có một bạn gái biết nhậu không? Em thỉnh thoảng thích uống một chút cocktail nhẹ nhàng, ngâm nga một bài hát yêu thích và "chill" cùng bầu không khí xung quanh; điều này giúp em giảm stress mỗi khi công việc căng thẳng. Có lẽ vì duyên số nên đến giờ em vẫn chưa gặp được "người hùng" của riêng mình. Em tin vào duyên số và cũng tin rằng anh sẽ xuất hiện trong tương lai không xa.

Về anh, em mong anh có thu nhập ổn định, chín chắn, trưởng thành, bao dung; không hút thuốc; biết lắng nghe và chia sẻ; có thể chăm sóc và bảo vệ người yêu. Độ tuổi không quá quan trọng. Anh có thể chưa từng lập gia đình hoặc đã ly hôn nhưng chưa có con nhé. Đặc biệt, em mong anh sẵn sàng chia sẻ việc nhà và nấu ăn cùng em. Về ngoại hình, mong anh có thể cao hơn em ít nhất 10 cm, không mập, không hói, ngũ quan hài hòa là đủ.

Mong em có thể tìm thấy anh để được yêu thương, sẻ chia và cùng anh bước trên con đường hạnh phúc của hai chúng ta, anh nhé.

