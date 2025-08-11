Em là cô gái hiền lành nhưng có chính kiến, học vấn nhé

Anh thực lòng mong thời gian tới sẽ có một mối quan hệ nghiêm túc, hướng đến tình yêu và tiến tới hôn nhân.

Anh sinh năm 1990, quê miền Trung, độc thân, sống và làm việc ở TP Thủ Đức, tính cách vui vẻ, dễ gần. Ở độ tuổi này, anh không còn bông đùa. Có lẽ ai cũng mong muốn đối phương và cuộc sống sau này thật tốt.

Về tính cách, anh là người hướng nội hoặc hướng ngoại tùy hoàn cảnh, nhưng rất thích chơi với trẻ con.

Về em, anh hy vọng là người con gái hiền lành nhưng có chính kiến, học vấn, để không mềm yếu; không lăng nhăng hay mập mờ với các mối quan hệ khác; là người bạn đời mà anh có thể đặt trọn niềm tin để đi hết nửa quãng đời còn lại. Và em cũng đừng quá bận rộn mà bỏ bê anh nhé. Đồng thời, có ý thức giữ gìn sức khỏe.

Anh không giỏi viết, nhưng nếu những gì anh chia sẻ chạm được đến trái tim em, anh rất mong nhận được hồi âm để chúng ta có thể bắt đầu một hành trình mới cùng nhau. Anh tin mọi tiêu chuẩn đều có thể dung hòa nếu hợp tính cách, lối sống và biết hạ cái tôi xuống khi nghĩ cho đối phương.

Cảm ơn em đã dành thời gian đọc những dòng thư này.

