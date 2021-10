Em là ai và liệu chúng ta có tìm thấy nhau ở đây?

Mình được 31 cái xuân xanh, được nhiều người nhận xét là thấu đáo, biết quan tâm người khác và hòa đồng.

"Cuộc sống quả là một quá trình vi diệu" (Cởi trói linh hồn - Michael A. Singer). Đúng là vi diệu thật khi mình hay đọc VnExperess mà chưa bao giờ biết về góc Tâm sự này, cho đến khi cô bạn mình gửi một đường link dẫn đến đây thì... Wohhh. Cô bạn còn không quên cười cợt: "Đọc cái này nghĩ ngay tới bạn mình". Ế lâu quá, bạn bè cũng cười chê quá chứ, nhưng hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra và mình gặp được ai đó trên góc Hẹn hò này trong "quá trình vi diệu của cuộc sống".

Thực ra mình thấy câu văn của các bạn viết cứ như thư tình, còn mình thì lại không giỏi lắm nên chỉ viết như đang tâm sự, mong người ấy tương lai đừng bỏ qua nhé.

Bắt đầu giới thiệu bản thân nhỉ? Mình được 31 cái xuân xanh mà chỉ mới một mảnh tình vắt vai. Dù mảnh tình kết thúc cách đây 10 năm nhưng chắc do duyên chưa tới, mãi đến giờ mình mới mạnh dạn lên đây đi tìm. Mình sinh ra, lớn lên ở Đà Nẵng và một nơi khác được vài năm. Giờ mình quay lại Đà Nẵng rồi. Chiều cao 1,68 m, chắc cũng đủ chuẩn (cười). Mình làm về du lịch, có dạy thêm về tiếng Nhật (nếu người ấy muốn học thêm ngoại ngữ nhé).

Con số chủ đạo của mình là số 5, chỉ số cảm xúc và tính cách quan tâm người khác ăn sâu trong máu nên nhiều người nhận xét mình thấu đáo, biết quan tâm người khác và hòa đồng.

Sở thích của mình là: du lịch, nấu ăn, đọc sách, đặc biệt các loại sách về tâm lý, tâm linh và phát triển tâm thức. Ngoài ra mình còn thích nghe và nghiên cứu các bài pháp thoại của các vị như Ajahn Chah, Sư ông làng Mai, Sư Minh Niệm. Mình đang đi trên con đường chuyển hóa tâm thức và muốn giúp đỡ những người có các vấn đề về tâm lý cũng như muốn chuyển hóa. Vậy nên mình nghĩ việc tìm kiếm một người bạn vừa có thể đồng điệu về tâm hồn, lý tưởng sống, vừa có thể sẻ chia những sở thích cũng khó nhưng biết đâu người ấy đang đọc những dòng này.

Quan điểm về tình yêu của mình thì không biết có cứng nhắc hay không, nhưng mình đúc kết nó qua chữ CARE:

Care for : Nâng đỡ - Trong mối quan hệ yêu đương, điều này mình nghĩ rất quan trọng. Trong cuộc sống sẽ có những lúc một trong hai vấp ngã. Nếu người kia luôn ở đó và nâng đỡ để cùng nhau tốt hơn, hạnh phúc hơn thì không phải đó là điều thiết yếu sao?

Appreciation : Biết ơn - Vốn dĩ mọi người chúng ta gặp trong đời không bao giờ là ngẫu nhiên cả. Vì lẽ đó gặp nhau mà yêu nhau, trở thành người đi cùng nhau suốt quãng đường thì nếu ta không có lòng biết ơn người ấy, bố mẹ, chung quanh, đất trời... thì mình không nghĩ mối quan hệ đi xa được.

Responsibility : Trách nhiệm - Sống có trách nhiệm thì sẽ có yêu thương. Mình sẽ có trách nhiệm với đối phương và cả gia đình người ấy, xa hơn nữa là xã hội. Lối sống trách nhiệm sẽ giúp mình sống tích cực. Theo mình đó là một yếu tố hạnh phúc.

Empaty: Đồng cảm - cuối cùng là điều này. Chẳng ai có thể gọi là yêu thương nếu như không thấu hiểu và cảm thông cho đối phương. Khi ta càng có lòng đồng cảm, cái tôi to lớn trong ta cũng cứ thế nhỏ dần. Sự cãi vã, hờn ghen, trách móc cũng không bị cái tôi to lớn ấy tạo ra, vì khi đó mình chỉ còn trái tim rộng lớn dung chứa yêu thương.

Không biết người ấy tương lai của mình còn đọc đến dòng này không? Nếu có, hãy cứ tiếp tục đọc nhé. Còn điều mình mong ở người ấy là: hiếu thảo, biết cách yêu thương và ứng xử, vui tính thì càng hay, còn nếu không thì sẽ cười với mình cả ngày. Mình thích người chững chạc và có thể lớn tuổi hơn.

Chắc hơi dài nhỉ, còn lại những gì mà có thể chia sẻ cùng nhau, chúng ta nhắn với nhau sau nhé. Mình tin vào luật hấp dẫn và nhân duyên, sẽ khó tìm em nhưng biết đâu em đã đọc đến những dòng cuối cùng này. Hy vọng sẽ sớm gặp em.

P/s: Tặng những người đọc bài này một bài nói ngắn của Sư ông Thích Nhất Hạnh. Chúc cho tất cả đều tìm được người thương của mình.

"Nguyên tắc tìm người tri kỷ trong đời



Được hiểu và được thương vốn là một nhu cầu muôn đời của con người. Nhiều người thường cảm thấy không ai hiểu mình. Họ "đói" thương, "đói" hiểu. Họ thơ thẩn, lang thang trong cuộc đời tìm người hiểu mình, thương mình. Gặp được người hiểu mình, thương mình là may mắn lớn của cuộc đời. Tình yêu nảy nở, lớn lên từ đó.

Vậy nên, "có hiểu mới có thương" là nguyên tắc chọn người yêu, chọn chồng/vợ theo quan điểm Phật giáo. Dù người ta có đẹp, có giàu đến đâu nhưng không hiểu mình sẽ làm mình khổ suốt đời. Hôn nhân có thể mở ra những con đường hoa hồng, có thể mở ra cánh cửa tù ngục. Chọn vợ, chọn chồng là một sự mạo hiểm lớn. Hãy cẩn thận, nếu không muốn chọn án tù chung thân cho cuộc đời mình.



Chọn người hiểu và thương mình - hãy nhớ - đó là nguyên tắc tìm người tri kỷ trong cuộc đời".

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc