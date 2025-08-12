Em không tìm người hoàn hảo, chỉ tìm người thật lòng

Em sinh năm 1990, sống và làm việc tại Biên Hòa, là nhân viên văn phòng, ngoại hình ưa nhìn, có chút trẻ hơn so với tuổi.

Em vui vẻ, sống tình cảm, hiền lành, luôn coi trọng sự thủy chung và trách nhiệm trong tình yêu lẫn hôn nhân. Em hướng Phật, tin vào sự chân thành, vào nhân duyên và rằng một mối quan hệ muốn bền lâu phải được xây dựng từ những điều giản dị nhất.

Em yêu gia đình, yêu động vật, thích chăm cây, nấu ăn, và mong một ngày nào đó có thể cùng anh nấu bữa cơm chiều, kể nhau nghe vài chuyện nhỏ sau một ngày bận rộn, cùng nhau vun vén xây dựng gia đình nhỏ.

Về anh: Em mong anh giống em nhé: chưa từng lập gia đình, chưa có con và không trong mối quan hệ mập mờ. Anh nghiêm túc, có ý chí, sống tử tế, chung thủy, có trách nhiệm và thật lòng muốn xây dựng một mối quan hệ vững bền. Anh có thể ít hoặc nhiều hơn em 3-4 tuổi, khoảng cách này giúp mình dễ kết nối và trò chuyện hơn. Anh không hút thuốc, sống gần Biên Hòa càng tốt, để mình dễ dàng gặp gỡ và chia sẻ nhiều hơn.

Em không tìm kiếm một mối tình chớp nhoáng, chỉ mong một người đủ chín chắn, đủ yêu thương để cùng nắm tay nhau đi đến cuối chặng đường. Nếu anh cũng đang tìm kiếm điều tương tự, hãy cho chúng ta một cơ hội bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện chân thành.

Chúc anh và quý độc giả một ngày an yên. Và nếu có duyên, em mong được lắng nghe vài dòng từ anh - người có thể sẽ là tri kỷ của em trong đoạn đường còn lại.

