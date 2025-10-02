Em không tìm người hoàn hảo, chỉ cần có trái tim chân thành

Là cô gái hướng nội, em không giỏi nói nhiều, chỉ mong có người đồng điệu, thấu hiểu, cùng viết những câu chuyện dịu dàng của riêng hai người.

Em là một cô gái văn phòng, cuộc sống trôi qua đều đặn với công việc ổn định, sáng đi làm, chiều về với những thói quen quen thuộc. Em nhỏ nhắn, theo mọi người nhận xét là dễ thương. Em thường giữ cho mình sự giản dị, ngoan hiền, và đôi khi có chút lãng mạn, trẻ con. Ở tuổi 27, em thấy lòng mình càng thêm khao khát một bàn tay đủ ấm để nắm lấy trong những ngày gió heo may khẽ lùa qua phố. Em mong mùa thu Hà Nội này sẽ có ai đó cùng em dạo qua những con đường rợp lá vàng, cùng ngồi trong quán cà phê yên tĩnh, cùng xem một bộ phim hay ghé qua một triển lãm, để lắng nghe và sẻ chia những điều nhỏ bé mà ấm áp.

Là một cô gái hướng nội, em không giỏi nói nhiều, chỉ mong có một người đồng điệu, thấu hiểu, để cùng nhau viết nên những câu chuyện dịu dàng của riêng hai người. Em tin rằng, tình yêu đến vào đúng thời điểm sẽ như hương hoa sữa lan trong gió, không cần ồn ào, chỉ lặng lẽ mà vương vấn mãi không rời. Em mong tìm được một người đàn ông trưởng thành, có công việc ổn định, sống trách nhiệm và chung thủy. Một người không chỉ là điểm tựa để em cảm thấy an tâm, mà còn là người bạn đồng hành để cả hai cùng nhau chia sẻ buồn vui, cùng động viên nhau trên hành trình dài phía trước.

Em không tìm một ai hoàn hảo, chỉ cần một trái tim chân thành, một tâm hồn đủ ấm áp để nắm tay em đi qua năm dài tháng rộng, sau này cùng nhau hoàn thiện bản thân, trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình.

