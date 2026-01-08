Về mẫu người yêu lý tưởng, em bị thu hút bởi những người tử tế, chân chất, trầm tính và có chí tiến thủ.

Em xin phép giới thiệu một chút về bản thân. Em sinh năm 2003, quê ở ngoại thành Hà Nội. Hiện tại em là nhân viên văn phòng ở một công ty phần mềm ở Hà Nội. Em cao 1m57, 58 kg, người khá tròn. Em không quá xinh xắn thu hút nhưng cũng có chút dễ thương và nhìn được.



Về tính cách, em thấy bản thân là một người khá phức tạp. Nếu không quen biết sâu, mọi người thường nhận xét em là người hướng ngoại, vui vẻ, hòa đồng vì em khá dễ bắt chuyện. Vì em ngại tranh cãi và bất đồng nên thường cố gắng giữ không khí vui vẻ với mọi người xung quanh. Tuy nhiên, em tự thấy bản thân hướng nội, đa cảm, kín đáo và hay ngại ngùng. Em thường thấy lạc lõng và cô đơn, nhưng em hầu như không thể hiện điều này ra ngoài.



Về sở thích, em thích hát, chơi đàn, xem phim, đan móc, dọn dẹp nhà cửa và đi dạo bộ ở công viên. Em cũng thích ra ngoài cà phê cùng bạn bè nhưng tâm trạng khá trồi sụt nên thỉnh thoảng mất hứng giữa chừng. Em thật sự thích những thứ có chiều sâu một chút. Em không thích sự nông cạn và hời hợt.



Về chuyện tình cảm, em chưa từng có một mối tình chính thức nào. Trước đây em là người khá lý tưởng và mơ mộng nên hay đơn phương một số bạn. Sau một số chuyện xảy ra thì em khép mình hơn; cũng cứng cáp, thực tế và trưởng thành hơn. Chắc vì thế mà em gần như chưa nghiêm túc tìm hiểu ai.

Về mẫu người yêu lý tưởng, em bị thu hút bởi những người tử tế, chân chất, trầm tính và có chí tiến thủ. Em chưa từng yêu đương nghiêm túc nên em cũng không chắc những người như thế có thật sự hợp với mình không, nhưng đến hiện tại thì đó là kiểu người mà em cảm thấy muốn bên cạnh. Em không có yêu cầu nhiều về ngoại hình, nhưng cũng muốn đối phương cao to một chút để em không tự ti khi đứng cạnh.

