Em là cô gái yêu bản thân, luôn dành thời gian nhiều cho bản thân như tập thể dục, chịu khó chăm sóc da, ăn uống lành mạnh hạn chế dùng rượu bia. Em không cho phép bản thân buồn quá một ngày, luôn tự tìm niềm vui và an ủi bản thân khi chuyện không vui xảy ra. Bằng cách hướng thiện, tập gym, đi chùa, làm vườn, nấu ăn, thỉnh thoảng đọc sách. Vì em cũng ít bạn, cũng sống khép kín, nên đôi khi tự mình khâu vá những tổn thương. Cũng chính vì vậy, em là cô gái khá mạnh mẽ, dứt khoát trong từng suy nghĩ. Nhưng đâu đó, có những lúc em thấy mình tủi thân, cảm giác trống trải khi mọi thứ mình làm chỉ có một mình. Sau nhiều năm như vậy, em nhận ra cần thành thật với chính mình rằng em không muốn sống một mình nữa.



Em mong muốn gặp được chàng trai ngoài công việc ổn định, phải là người có hiếu với gia đình, khi họ yêu thương gia đình thì sẽ biết nghĩ đến vợ con, gia đình nhỏ. Em không đòi hỏi chàng trai phải là một người hoàn hảo, chỉ cần phù hợp thì mọi thứ tự khắc sẽ hoàn hảo. Mong sự kết nối từ hẹn hò em sẽ gặp được anh, chàng trai trong tương lai của em.

