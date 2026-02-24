Em tin rằng khi đủ thấu hiểu và tử tế, người ta vẫn có thể bắt đầu lại một cách bình thản và trưởng thành hơn.

Em là một người sống khá sâu sắc, tin vào những giá trị bền vững: sự tử tế, sự chân thành và cách hai người có thể cùng nhau trưởng thành thay vì chỉ đi cạnh nhau.

Cuộc sống đôi khi không nhẹ nhàng và em cũng đã đi qua những chặng đường không dễ dàng. Nhưng dù vất vả đến đâu, em vẫn tin vào tình yêu, tin vào sự chân thành giữa hai con người. Em tin rằng khi đủ thấu hiểu và tử tế, người ta vẫn có thể bắt đầu lại một cách bình thản và trưởng thành hơn.

Em từng lập gia đình. Em chọn nói điều này ngay từ đầu, không phải vì quá khứ định nghĩa mình mà vì em tôn trọng sự rõ ràng. Nếu anh cảm thấy ngại, em hoàn toàn hiểu và tôn trọng điều đó. Còn nếu anh đủ bao dung để nhìn về phía trước thay vì nhìn về phía sau, em tin chúng ta có thể bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Em không tìm kiếm sự hoàn hảo, chỉ mong một người biết trân trọng gia đình, có trách nhiệm với cảm xúc của mình và đủ bình tĩnh để nắm tay nhau khi cuộc sống có chút chông chênh. Em không hứa sẽ hoàn hảo nhưng hứa sẽ chân thành.

