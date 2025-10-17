Em không giỏi toán nhưng biết cộng thêm niềm vui vào mỗi ngày của anh

Chào anh, người đang dành thời gian đọc những dòng này của em.

Vài dòng giới thiệu sơ lược về em: cao 1m67, 32 tuổi, thân hình cân đối, ngoại hình dễ nhìn. Em là người miền Nam và hy vọng anh cũng là người miền Nam, chắc mình sẽ hiểu nhau hơn đó.

Em không giỏi trong việc tạo lập các mối quan hệ mới nên đôi khi sẽ thấy em hơi lạnh lùng và ít nói. Nhưng khi đã thân thiết hơn, anh sẽ thấy một phiên bản hoàn toàn khác: một cô gái rất nhiệt tình, năng động, vui vẻ và hòa đồng.

Một ngày đi làm của em khá bận, quay cuồng với công việc và bệnh nhân. Đồng nghiệp ai cũng như em, lúc nào cũng tất bật với bệnh án, thuốc men... Dù bận đến mấy, anh vẫn là "hạng mục" được ưu tiên nhất của em đó nha.

Trong tình cảm, em không quan trọng chuyện tuổi tác, chỉ cần anh chân thành, nghiêm túc, có công việc và kinh tế ổn định, quan điểm sống tích cực, lập trường vững vàng.

Mong được làm quen và nhận hồi âm từ anh.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ