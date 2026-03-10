Em không dám thú nhận việc lỡ có bầu với bố mẹ dù nhà trai đã chốt ngày cưới

Em đang là sinh viên đại học năm thứ ba, hiện mang bầu hơn 3 tháng.

Người yêu là sinh viên năm thứ tư, cùng tỉnh, cách nhà em 60 km. Chuyện này đến với em ngoài dự tính nên đến giờ em vẫn chưa dám nói với bố mẹ. Người yêu em và gia đình bên đó đã biết chuyện. Gia đình anh cũng đã đi xem ngày và nói rằng tháng sau là hợp nhất để hai đứa cưới, vì những tháng sau nữa đều không tốt, khó tổ chức đám cưới. Nhưng vấn đề lớn nhất là đến giờ em vẫn chưa nói gì với bố mẹ mình.

Em rất muốn nói. Trong đầu em nghĩ tới cảnh ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ rất nhiều lần rồi nhưng mỗi lần định mở lời lại không nói được. Em vừa sợ vừa rối, không có đủ can đảm. Gia đình đặt rất nhiều kỳ vọng vào em. Từ trước tới giờ, em luôn cố gắng học hành đàng hoàng nên sợ khi bố mẹ biết chuyện sẽ thất vọng lắm. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của bố mẹ thôi là em đã thấy nghẹn lại rồi. Nhưng em cũng biết chuyện này không thể giấu mãi được. Đám cưới dự định tháng sau mà bố mẹ em vẫn chưa biết gì cả.

Hiện tại em thật sự bế tắc, không biết nên bắt đầu nói với bố mẹ thế nào, nói vào lúc nào cho phù hợp hay phải chuẩn bị tâm lý ra sao. Đã ai từng rơi vào hoàn cảnh giống em chưa? Nếu là mọi người, sẽ nói với bố mẹ thế nào? Em thật sự rất cần một lời khuyên lúc này.

Mai Anh