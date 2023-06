Em không cần tình yêu to lớn, chỉ cần tình yêu an toàn

Là em, một cô gái Nhâm Thân đến từ miền Trung, tốt nghiệp đại học, đang sống và làm việc ở TP. HCM.

Chào anh, người đang đọc những dòng thư này!

Em có rất nhiều điều muốn chia sẻ với anh nhưng không biết phải trình bày thế nào để anh có thể hiểu về em. Em sẽ liệt kê một số điểm để anh hình dung được về em nhé. Em độc thân, chưa từng lập gia đình, làm công việc văn phòng và sẽ bận vào những thời điểm nhất định trong tháng hoặc trong năm. Ngoài ra em cũng có công việc nhỏ xíu khác bên ngoài nhưng có thể sắp xếp thời gian để phù hợp với bản thân.

Về ngoại hình, em cao hơn 1m6 một xíu, trắng, được cho là ưa nhìn.

Về tính cách, em được đánh giá là hiền, chăm chỉ, sống giản dị, vui vẻ và hòa đồng với mọi người. Em tự nhận thấy mình là kiểu người "cần cù bù thông minh". Tuy em chăm chỉ, ham học hỏi, cố gắng làm mọi việc bằng tất cả sự chân thành nhưng lại không phải là kiểu người khéo tay hay thông minh, giỏi giang bẩm sinh. Mọi thứ em làm chỉ ở mức bình thường, không phải là tệ nhưng cũng không xuất sắc, nổi trội. Trong cuộc sống, em hướng về sự an toàn và an phận. Ưu điểm của việc sống trong vòng an toàn là không làm cho bố mẹ, gia đình lo lắng nhiều nhưng ngược lại em thấy mình không có nhiều trải nghiệm, va vấp như những người khác. Em cũng thấy khá may mắn khi mọi thứ xung quanh đều diễn ra một cách êm đềm, bình yên.

Ngoài thời gian dành cho công việc, các khóa học, em có hội bạn độc thân và một hội đồng nghiệp vui tính, có thể í ới nhau mọi lúc, mọi nơi nên rất vui. Vì trong tuần đã phải ở bên ngoài nhiều nên cuối tuần khi có thời gian rảnh em thích được ở nhà nấu ăn và bày biện những món ăn ưa thích, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm những món đồ nhà bếp nhỏ xinh, cắm những lọ hoa xinh xắn. Em cũng rất thích cách làm việc nhà của các chị trên Youtube, nghĩ rằng nếu như anh xem các vlog đó cũng sẽ thấy ở nhà rất vui, thích được ở nhà giống như em vậy.

Em của hiện tại không cần một tình yêu to lớn mà chỉ cần một tình yêu để em cảm thấy an toàn. Em rất mong gặp được anh, một người chân thành, nghiêm túc trong tình cảm, không đang trong mối quan hệ phức tạp nào, không hút thuốc, có công việc ổn định, hướng thiện và hướng về gia đình. Em cũng còn nhiều khiếm khuyết nên anh hãy là người nhẹ nhàng và bao dung với các thiếu sót đó của em nhé. Em không ngại chuyện khác tôn giáo, xa gần, chỉ cần mình cùng nhau thì mọi gian nan, khó khăn rồi sẽ qua thôi, phải không anh? Em chờ thư anh và chúc anh có một ngày làm việc vui vẻ.

