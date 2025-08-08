Em không cần anh hào nhoáng hay giàu có

Cuộc sống đã đủ mệt mỏi rồi, hy vọng mình cho nhau những thông điệp tích cực nhé.

Em từng kết hôn nhưng không được như ý, vì không cùng nhau đồng hành được nữa, em nghĩ nên trả tự do cho nhau. Em sống và làm việc tại Đà Nẵng, chưa có con sau ly hôn, cũng tìm hiểu vài người nhưng cảm thấy không phù hợp.

Người em cần là người cùng em đồng hành, không phải hào nhoáng cũng không cần giàu có, vì em muốn một kết thúc đẹp như hoàng hôn, muốn cùng nhau nắm tay khi về già. Anh ly hôn hay có con đều được, miễn sao anh muốn có một gia đình đúng nghĩa.

Cuộc sống không cần quá ồn ào. Em thích yên bình, nhẹ nhàng, sáng đi làm, tối về ăn cơm cùng nhau. Mình có thể cùng nhau trò chuyện và tìm hiểu những điều mới lạ để cảm nhận về nhau nhiều hơn nhé.

