Em ít nói nhưng sâu sắc, mong anh tôn trọng và thấu hiểu

Em 28 tuổi, từng học đại học và thạc sĩ tại Hàn Quốc, hiện sinh sống tại Hàn và tìm kiếm công việc phù hợp. Những năm tháng sống xa nhà giúp em trưởng thành, rèn sự độc lập, bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo trước mọi lựa chọn. Em có thể về Việt Nam hoặc ở đây vài năm rồi về, nếu có lý do. Em là người ít nói, nội tâm sâu sắc, thích lắng nghe và trân trọng những cuộc trò chuyện chân thành. Niềm tin công giáo là một phần quan trọng trong cuộc sống của em, giúp em duy trì giá trị sống và nhìn nhận các mối quan hệ bằng sự tôn trọng và nhân hậu.

Em không tìm kiếm sự vội vàng hay cảm xúc nhất thời. Em mong gặp một người trưởng thành, sống tử tế, cũng theo đạo công giáo càng tốt, biết lắng nghe và sẵn sàng chia sẻ. Một mối quan hệ được xây dựng trên sự thấu hiểu, chân thành và cảm giác an toàn là điều em trân trọng nhất. Nếu có thể bắt đầu từ những câu chuyện đời thường, rồi để thời gian giúp chúng ta hiểu nhau hơn, em tin đó là một khởi đầu đáng quý.

