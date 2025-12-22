Em mong chờ cuộc gặp mặt của chúng ta lắm, anh nhé.

Đây là bài viết thứ ba của em gửi lên VnExpress. Em viết tiếp bài đăng lần này vẫn với mong muốn gặp được tri kỷ, nhưng tâm thế bây giờ là chấp nhận rằng trước khi gặp được đúng tri kỷ của mình, em cũng sẽ phải gặp qua một hoặc một vài tri kỷ của người khác, nhưng anh yên tâm, em chắc chắn sẽ không nhận nhầm đâu. Ngoài ra, một chú bộ đội đã đăng ba bài mỗi tháng lên chuyên mục và thể hiện sự nghiêm túc cùng nỗi sốt ruột của mình, cũng là một ví dụ tích cực truyền cho em động lực "không bỏ cuộc". Mọi chuyện, nếu dễ dàng quá có khi lại chẳng thú vị nữa (cười).

Em đang nghiêm túc làm điều mình thật sự mong muốn và hy vọng anh sẽ nghiêm túc dành thời gian viết riêng cho em một hồi âm, anh nhé. Biết đâu nó sẽ là một kỷ niệm được nhắc lại đâu đó một cách thật ý nghĩa, đúng không anh? Lần này em sẽ cụ thể hơn về anh, về em để mọi người không tốn công gửi mail chỉ để hỏi đúng một câu.

Về em: em yêu thiên nhiên, thích bóng đá, thích một số ít thứ mà hầu như cô gái nào cũng thích. Về nấu ăn: chỉ cần cho em tâm trạng thật vui vẻ, em có thể biến món cơm chiên trứng thành tuyệt phẩm cả về phần vị lẫn phần nhìn. Em tự lập từ sớm nên không có gì làm khó được, chỉ là nếu ai hỏi nấu ăn có giỏi không thì chắc chắn em sẽ không nhận đâu. Cuộc sống xa nhà, con gái tuổi dần, U40... mọi hình dung đều mang tính tương đối. Vậy nên, chúng ta hãy gặp nhau, anh nhé.

Chắc chắn em không nói anh nghe về đại dương xanh như trong một bài hát nào đó đã viết, nhưng em sẽ nói rằng em ít khi ra biển và sống khá thực tế, tuy nhiên cũng hay mau nước mắt. Em thích sự hài hước và tinh tế ở người khác. Anh không cần hình dung quá nhiều, cũng không cần so sánh em với những người bằng tuổi em mà anh đã gặp. Điều duy nhất cần làm là chúng ta gặp mặt và trò chuyện.

Về anh: em hy vọng anh sẽ thành thật. "Đâu phải cái gì cũng nên thành thật", nhưng với em, hãy thành thật, thành thật ngay từ đầu anh nhé. "Kinh nghiệm" có thể sinh ra "điều kiện" nhưng em tin chỉ khi gặp chuyện mới biết được ai là người lướt qua, ai là người ở lại. Và em biết, dù có muộn đến bao lâu, đúng người tự khắc sẽ ở lại. Em mong chờ cuộc gặp mặt của chúng ta lắm, anh nhé.

Một lần nữa, cảm ơn VnExpress đã làm cầu nối; cảm ơn mọi người đã quan tâm và dành thời gian gửi thư cũng như theo dõi bài viết.

