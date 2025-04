Em hướng thiện, hiền lành, sống lạc quan

Mong anh là người tốt, không chỉ tốt với em mà với cả những người xung quanh, chân thành, chung thủy, hướng đến gia đình.

Em sinh năm 1984. Về ngoại hình thì bạn bè em có nhận xét là em trẻ hơn so với tuổi, tuy nhiên em tự thấy là vẻ bề ngoài của mình không có gì nổi bật, cũng chỉ cao 1m56. Em từng trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc, đã ly dị và em chưa có con. Hiện giờ em làm cho một công ty FDI. Công việc tuy bận rộn nhưng em vẫn cố gắng work-life balance, cân bằng công việc và gia đình, vẫn dành thời gian cho những sở thích cá nhân.



Em là người hướng thiện, tâm tính hiền lành và sống lạc quan. Nhiều năm nay em tìm đến thiền, vừa là để chữa lành cho bản thân, vừa tu thân cũng như để nhìn nhận mọi thứ xung quanh và nhờ vậy nên bản thân em ngày càng thay đổi theo chiều hướng tốt hơn. Dù bản thân không phải hoàn hảo và còn những khuyết điểm, nhưng em mừng là đang dần hoàn thiện bản thân. Ngoài ra, em cũng phát triển suy nghĩ lạc quan và tích cực. Nhờ đó mà em có thể dễ dàng vượt qua những chuyện không vui trong cuộc sống, vì em hay nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề.



Em đã trải qua những mối quan hệ gồm cả cuộc hôn nhân cũ, dù em rất chung thủy, chân thành, tử tế và hết mực thương yêu đối phương nhưng tiếc là em không nhận lại được điều tương tự. Nhưng không vì thế mà em mất đi sự chân thành cũng như chung thủy của mình trong việc tìm kiếm mối quan hệ mới, vì đó là tính cách của em, cũng vì em luôn tin rằng mình chân thành thì thế nào cũng gặp được người chân thành, như vậy thì mới có thể đồng hành với nhau lâu dài. Em luôn suy nghĩ rằng, trong tình yêu, hôn nhân mình cứ tử tế trước đã, dù không có được kết quả tốt thì ít ra tâm mình cũng bình an. Rất khó có thể gặp được người tốt nếu bản thân không phải là người tốt. Rồi đến một ngày nào đó trời cũng sắp đặt cho mình gặp được người cùng tần số, hết những ngày mưa bão là đến những ngày nắng đẹp.



Nên em cũng mong anh là người tốt (không chỉ tốt với em mà với cả những người xung quanh), chân thành, chung thủy, hướng đến gia đình. Em cũng mong sẽ có được gia đình hạnh phúc, đầy sự gắn kết, yêu thương nhưng cũng bình dị, vì càng bình dị thì càng hạnh phúc và an yên. Ở tuổi này, nếu em có được con thì càng tốt, nếu không có cũng không sao, vì con cái là duyên trời cho. Cảm ơn anh và mọi người đã ghé ngang đọc bài viết của em. Chúc cho tất cả mọi người luôn bình an, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn.

