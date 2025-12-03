Em hướng nội, thích đọc sách, yêu biển

Em sinh 1983, từng ly dị và chưa sinh con, cao 1m64, nặng 56 kg, người gốc Bắc, đang ở Sài Gòn.

Em rất yêu thiên nhiên, đặc biệt là biển, cảm thấy biển là tri kỷ nhất, chạm lòng mình vô điều kiện. Em thích nghe nhạc không lời, ngồi thiền mỗi ngày, đọc sách.

Em thường dậy sớm ngồi thiền rồi đi bộ chơi với thiên nhiên, thể dục nhẹ nhàng rồi về nấu ăn và đi làm. Cuộc sống rất thư thái và vui, tự tại. Trước em học sư phạm Anh, hiện "mất dạy" rồi. Em có hai thứ có vẻ khó hòa nhập: ăn chay và rất sạch sẽ (sợ bẩn).

Nếu anh chưa có người yêu và muốn nói chuyện với em, hẹn anh thư sau nhé. Chúc anh hạnh phúc tự thân, tự do tự tại, tươi vui mỗi bước chân.

