Em hướng nội, hay cười để cuộc sống vui vẻ hơn

Với em, điều quan trọng nhất là gia đình chúng ta khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc chứ không phải là quyền lực hay địa vị.

Mong sẽ được gặp anh, tình yêu của đời em, hai chúng ta sẽ không chỉ là người yêu, là vợ chồng, mà còn là tri kỷ của nhau. Cùng chia sẻ những đắng cay ngọt bùi trong cuộc sống, cùng nuôi dưỡng con cái, cùng xây dựng tổ ấm bình yên, hạnh phúc của chúng ta. Em sinh năm 1988 trong một gia đình cơ bản ở Sài Gòn, may mắn được bố mẹ thương yêu và tạo điều kiện hết sức có thể để học hành và phát triển bản thân. Với chiều cao 1m64, mọi người nhận xét em cao ráo, trắng trẻo, trông trẻ hơn tuổi thật.



Em là người hướng nội, hay cười để cuộc sống vui vẻ hơn. Em đang cố gắng thực hành lòng biết ơn để có cái nhìn lạc quan, tích cực với mọi việc trong cuộc sống. Trong công việc, em là người ham học hỏi, điềm tĩnh, kiên trì, nhờ vậy mà cũng gặt hái được chút thành quả. Hiện tại em kiếm được gần đủ tiền để mua một căn hộ ở Sài Gòn rồi, chỉ chờ anh đến bên em để cùng xây dựng gia đình nhỏ của chúng ta.



Công việc hiện tại là ước mơ từ thuở nhỏ của em, cũng đem lại cho em thu nhập tốt, nhưng do chủ yếu làm ở nhà nên không có cơ hội gặp ai cả. Đó là lý do vì sao em thu hết can đảm để lên đây nhờ VnExpress se duyên, biết đâu anh đi ngang qua thấy bài viết này, chúng ta lại nên duyên thì sao, anh nhỉ! Hy vọng anh là người có tri thức giống em, để chúng ta có thể chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống cùng nhau. Mong anh là người có trách nhiệm, tự lập, có chí cầu tiến để cùng phát triển bản thân mỗi ngày. Em không mong cầu anh làm tới chức này chức nọ, vì em hiểu càng lên cao càng khó khăn, áp lực, như thế anh sẽ không có thời gian tận hưởng cuộc sống cùng em và con cái.



Ngoài giờ làm việc, em còn nghe các video về tâm lý, sức khỏe để mở mang kiến thức bản thân. Hy vọng sau này có thể cho con cái chúng ta sự chăm sóc tốt nhất, giáo dục tốt nhất trong khả năng của em. Em là dị ứng với mùi thuốc lá, nên nếu anh hút thuốc thì có thể bỏ qua bài viết này nha. Rượu bia cũng cần thiết trong những cuộc xã giao nhưng em hy vọng anh có thể dừng lại đúng lúc, anh nhé. Em không thể theo đạo Công Giáo, mong con mình sau này sẽ được tự do tín ngưỡng, không bị ép buộc phải theo tôn giáo nào từ khi mới ra đời.



Em chưa lập gia đình lần nào, mong anh cũng vậy nhé. Anh lớn tuổi hay nhỏ tuổi hơn em đều được, miễn là không chênh lệch quá nhiều. Đối với em, điều quan trọng là chúng ta có sự đồng điệu, hòa hợp về tâm hồn, cả hai đều sẵn sàng tiến tới hôn nhân. Mong anh đang sống và làm việc ở TP HCM hoặc có dự định lập nghiệp ở đây để chúng ta có thể thuận tiện trong việc gặp gỡ, tìm hiểu nhé anh. Nếu anh thấy hứng thú và muốn tìm hiểu thêm về em, hãy viết thư cho em nhé. Mong sẽ nhận được thư của anh.

