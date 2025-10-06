Em hướng đến mối quan hệ tử tế, chân thành và tri thức

Dù không để mình quá kỹ tính nhưng em thực sự thích một cuộc sống kỷ luật, ngăn nắp, gọn gàng và lành mạnh.

Em hiện 39 tuổi, đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Qua mục này, em hy vọng sẽ gặp được duyên lành của mình. Ở tuổi này, em mong và hướng đến một mối quan hệ tử tế, tri thức và ổn định cảm xúc. Vì vậy, hy vọng anh có sự tương đồng với em về cuộc sống, em sẽ giới thiệu về mình dựa trên những mặt đó nhé:



Em tốt nghiệp đại học, đang kinh doanh, ly hôn đã lâu và có một con gái đáng yêu. Nhìn ngoài em có vẻ mong manh nhưng cũng tự lực và mạnh mẽ. Em cao trên 1m6, ngoại hình và sức khỏe em thấy mình tự tin, còn cũng tùy vào gu của mỗi người nữa, chỉ cần gặp đúng người và xinh đẹp trong mắt người đó là được rồi anh nhỉ. Em đã cố gắng làm việc và tự mua nhà, lo cho con học môi trường quốc tế từ nhỏ. Con được tiếp xúc với môi trường học năng động nên tự tin, thích nghi tốt, cởi mở và giỏi ngoại ngữ. Em nghĩ mình hướng đến và đang sống cuộc sống có chất lượng nhưng với tâm thái bình dị và nhẹ nhàng. Trong gia đình, tình yêu, nhất là với con, em ngọt ngào và nhẹ nhàng, tận tâm và là người mẹ tốt.

Em coi trọng nuôi dạy con cái. Có một câu nói em rất thấm đó là: "Khi người mẹ có hiểu biết sẽ thay đổi cả thế hệ", đó là tình yêu thương ngọt ngào, dịu dàng và trí tuệ. Nhưng cũng vì vậy nên em thấy mình nuôi dạy con nhàn nhã và hạnh phúc. Em không phải kèm con học hàng ngày, không cho con học trước và không phải căng thẳng mà con vẫn tự lập, cảm xúc tốt và ưu tú. Mong anh cũng có tư duy như vậy với con, coi trọng việc nuôi dạy con. Em đã thấy vài trường hợp mâu thuẫn trong nuôi dạy con hay cách ăn uống mà gia đình tan vỡ.

Em không thích dùng mạng xã hội, vì vậy có nhiều cái em cũng không biết dùng, chỉ là mình không chịu tìm hiểu thôi. Có thể em hơi cổ điển một chút, em rất thích đọc sách, thể thao, đi du lịch và xem phim. Bây giờ em còn thích luôn phim cho trẻ em nữa, phim thường rất hài hước và ý nghĩa.

Dù không để mình quá kỹ tính nhưng em thực sự thích một cuộc sống kỷ luật, ngăn nắp, gọn gàng và lành mạnh. Hiện nay em thấy việc nhà rất nhẹ nhàng, đã có dịch vụ lau dọn, có máy rửa bát... Em hy vọng anh vững chãi, còn về nhà có lối sống ngăn nắp là được. Anh phóng khoáng vô tư nhé, nếu mà chi li và khéo quá thì em sợ sẽ bị soi nhiều, vì em cũng khá vô tư, lúc nào cũng thư thái, chậm rãi. Em rất vui nếu anh lịch thiệp, kỷ luật và cũng yêu thích sạch sẽ gọn gàng như vậy.

Tuổi này anh đã có sự nghiệp, kinh tế và con cái. Em không coi con cái là vấn đề gì cả, em lại thích nhiều con nữa, nếu có duyên và trời cho thì em mong em vẫn có thể sinh thêm con. Em khá tin người, xem đó là điều tốt, khi mình tin và luôn coi người khác là người tốt thì mình cảm thấy cuộc sống thật thú vị. Tuy nhiên, em có đủ trí tuệ và giá trị bản thân để nhận biết các mối quan hệ độc hại, lừa đảo, nhất là về đầu tư gì đó. Em không để mình vướng vào các mối quan hệ mập mờ. Em từng gặp, tưởng như là tình yêu của mình, nhưng một thời gian ngắn vì không muốn đi du lịch chung, không muốn quan hệ trước hôn nhân nên rồi tình cảm đó cũng nhanh chóng qua đi. Hy vọng, nếu đúng là anh thì anh sẽ có đủ tình yêu để trân trọng và tôn trọng em. Cảm ơn anh đã đọc thư, em sẽ trân trọng thư anh gửi và gửi thư lại cho anh.

