Em cũng không ngại lùi lại làm hậu phương vững chãi, sẵn lòng nâng đỡ cho người đàn ông bên cạnh mình khi cần,

Không biết tại một nơi xa xôi nào đó, anh có đang nỗ lực tìm kiếm em không nữa, em vẫn kiên định một niềm tin để chờ ngày anh xuất hiện. Em luôn tin rằng: Đủ nắng hoa sẽ nở, đủ nhân duyên chúng ta sẽ gặp nhau. Mọi điều trên thế gian này đều thuận theo tự nhiên: có sinh có diệt, có ngày có đêm, có sáng có tối, có âm cũng phải có dương, có mặt trăng thì cũng phải có mặt trời, vậy lẽ nào có em mà lại không có anh.

Em thuộc thế hệ 9X, cao 1m60, dáng người cân đối, trẻ trung, gương mặt sáng và xinh xắn. Em chưa từng kết hôn, hiện sinh sống và làm việc tại TP HCM.



Về công việc: Từng có hơn 4 năm công tác trong cơ quan nhà nước, ngành kiểm sát nhân dân, nhưng hiện tại đã chuyển ra làm việc trong môi trường doanh nghiệp tư nhân (đang hành nghề độc lập với tư cách là luật sư). Công việc tự chủ và cũng khá tự do giờ giấc, chủ yếu em thường làm việc giờ hành chính.



Vốn dĩ được nuôi dạy trong một gia đình có nền tảng tốt và tử tế, từ nhỏ em đã hình thành được ý thức trách nhiệm, thói quen kỷ luật, tự chủ từ rất sớm, nhờ vậy em cũng hoàn toàn tự tin về các kỹ năng nội trợ, đối nhân xử thế và chăm sóc bản thân, gia đình. Thông qua những trải nghiệm của cuộc đời, em đã tự học hỏi, rèn luyện được rất nhiều những kỹ năng sống cần thiết khác, đồng thời luôn nỗ lực, phấn đấu để duy trì công việc chuyên môn riêng, đảm bảo một cuộc sống tự do như mình muốn.



Mặt khác nhờ công việc chuyên môn, em có nhiều cơ hội để trải nghiệm đa dạng môi trường làm việc khác biệt, gặp gỡ được nhiều những thành phần và tầng lớp khác nhau trong xã hội, nhờ vậy cũng giúp mình mở rộng thêm tư duy và góc nhìn. Vì thế, em cũng là một người có tư duy cởi mở và nhìn nhận vấn đề ở đa chiều. Em hướng đến lối sống đơn giản, lạc quan, nhẹ nhàng và hài hước; Một cô gái giàu năng lượng, sống đúng với phiên bản dịu dàng, nữ tính của chính mình bằng một tâm hồn nhạy cảm, tinh tế, biết yêu và biết cảm thụ, trân trọng mọi cái đẹp xung quanh.



Trong tình yêu, em hướng đến một mối quan hệ chân thành và chung thủy. Để có thể đồng hành cùng nhau bền vững và lâu dài: Tình yêu với em là sự tự do, không kiểm soát lẫn nhau mà vẫn đủ sự tin tưởng tuyệt đối để đối phương được là chính họ. Nhưng cũng không phải là sự hời hợt, thiếu quan tâm mà là sự đồng điệu và kết nối đủ vững chãi, đủ sâu sắc để biết và hiểu khi nào đối phương đang cần mình, họ đang thật sự ở trong hoàn cảnh nào và mình có thể làm gì để đồng hành hay nâng đỡ được cho họ trong lúc đó.



Có lúc, tình yêu biểu hiện thông qua những cái ôm xoa dịu khi cần; những cái hôn chào đón để tiếp thêm năng lượng cho nhau mỗi sáng, tối; là lời hỏi han, quan tâm, động viên kịp thời; hoặc đôi khi chỉ là sự im lặng, thấu hiểu đúng lúc mà không cần tranh cãi hay gặng hỏi hơn thua, đúng sai ...



Một mối quan hệ đủ sự kết nối sẽ khiến ta luôn cảm thấy đủ đầy, được yêu, được vỗ về, ấm áp và trọn vẹn trong chính mối quan hệ đó. Khi ấy, tình yêu sẽ như chắp thêm đôi cánh cho mỗi người bay cao hơn trong khung trời rộng mở của chính mình nhưng vẫn biết đâu là điểm dừng.



Yêu là một lẽ, rồi đến khi kết hôn sẽ là một lẽ khác nữa: khi bước vào hôn nhân sẽ đòi hỏi rất nhiều những trách nhiệm khác, ta không còn chỉ sống vì tình yêu đôi lứa đẹp đẽ, lãng mạn và còn cần cả sự nhẫn nhại và hy sinh. Ta không chỉ có trách nhiệm với người bạn đời trong mối quan hệ đã cam kết, mà còn là trách nhiệm với gia đình, dòng họ hai bên, với những mối quan hệ bạn bè xã hội chung. Thậm chí là học cách để trở thành cha, mẹ của những đứa trẻ sau này do ta sinh ra... Mỗi một thời điểm, ta lại hóa thân để đảm nhận thêm nhiều vai trò và vị trí khác nhau, và hầu hết đều đòi hỏi ta phải làm tròn vai. Lúc đó, sẽ có thêm nhiều những bài học và thử thách đặt ra, nếu không đủ sự thấu hiểu, tôn trọng, nhường nhịn và nhẫn nại, hôn nhân thay vì là tổ ấm đẹp đẽ nhất sẽ rất dễ để trở thành thảm kịch mà ai trong đó cũng ít nhiều tổn thương. Vậy nên ai trong chúng ta cũng cần trang bị rất nhiều kiến thức và kỹ năng trước khi bước vào hôn nhân.



Không ngẫu nhiên mà ông bà xưa hay nói: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", một ngôi nhà dù to rộng, dù hoành tráng đến đâu nhưng nếu khi bước vào lại thấy nguội lạnh hoặc thiếu vắng hơi ấm thì cũng chẳng thể khiến người ta muốn trú ngụ lâu dài trong ngôi nhà đó phải không anh? Vậy thì vai trò của người phụ nữ trong mỗi ngôi nhà sẽ giống như người thắp sáng, hay người ‘giữ lửa’ để sưởi ấm và giữ cho năng lượng của các cá thể đang sống bên trong ngôi nhà ấy luôn được ấm áp, chan hòa. Một người phụ nữ nhiều năng lượng sẽ giúp thắp sáng cho cả ngôi nhà đó.



Ý thức được điều này, nên em luôn chú trọng vào những giá trị cốt lõi về tình yêu và hôn nhân. Lấy nền tảng hạnh phúc và sự bình an, thoải mái của bản thân và những người thân yêu quanh mình làm lẽ sống và hành động. Em cũng không ngại lùi lại làm hậu phương vững chãi, sẵn lòng nâng đỡ cho người đàn ông bên cạnh mình khi cần, vì em hiểu có những thời điểm phải lựa chọn điều gì là quan trọng nhất. Đôi khi, em thích những bữa cơm gia đình ấm áp, tự đi chợ, nấu món ăn ngon cho người em yêu thương. Khi cần thì dành thời gian chất lượng cho nhau: cùng chạy bộ/thể thao mỗi sáng, cùng chia sẻ, chuyện trò, hoặc đồng hành cùng nhau qua những chuyến đi đây đó. Quan trọng là sự thoải mái khi đồng hành bên cạnh nhau. (Em rất thích nấu ăn, trồng cây và yoga).



Thật khó để đặt ra tiêu chuẩn cụ thể về người bạn đời của mình. Vốn dĩ tình yêu luôn là sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, quan trọng nhất vẫn là sự kết nối và cảm nhận phù hợp từ hai phía mà thôi. Nếu anh cảm thấy muốn tìm hiểu thêm về em, chúng ta có thể kết nối và trò chuyện rõ hơn nhé. Thật tốt nếu anh là một người đàn ông hài hước, thú vị và đủ chân thành để chạm đến trái tim em. Nếu anh là một người có tâm hồn rộng mở nữa thì thật tốt biết mấy. À, ghi chú thêm là: em bị dị ứng với khói thuốc lá và những nơi quá ồn ào. Hy vọng lá thư này có thể đến được tay anh, người em đang tìm kiếm. Mong thư anh và chúc một ngày tốt lành.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ