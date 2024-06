Em hoạt bát, giản dị, thích du lịch

Em mong anh là người chân thành, chính trực, có ý chí cầu tiến.

Chào anh thương mến, sau một ngày dài làm việc, bật một playlist nhạc: "Em sẽ không để anh phải chờ thêm một phút giây nào, để biết ta còn xứng đáng được yêu", em cũng chợt nhận ra mình xứng đáng yêu và được yêu. Những năm tháng tuổi trẻ em đã hết mình với học tập, sự nghiệp và ước mơ. Em cảm thấy đã đủ đầy để có thể bước vô một mối quan hệ sâu sắc và bền lâu. Em trắng trẻo, cân đối, dễ nhìn, tính tình hòa đồng, vui vẻ và biết trước biết sau, mang lại sự dễ chịu cho người khác. Em cũng có học vấn, công việc và mức thu nhập tốt, đủ để chi tiêu, nuông chiều một vài sở thích cũng như tích lũy cho tương lai.

Về một vài sở thích của em, để anh xem có tương đồng không nhé: Em thích nghe nhạc, chơi thể thao. Em cũng đều đặn chơi thể thao hàng ngày để giữ gìn sức khỏe và tâm trí. Em sống cũng khá đơn giản với những nhu cầu căn bản, vì em nghĩ càng đơn giản sẽ giúp mình sống càng hạnh phúc. Em cũng hướng thiện và hay làm từ thiện, rất vui nếu anh sẽ cùng em cho đi. Em khá mê du lịch, có thể kể cho anh em từng đi cung đường Tà Năng – Phan Dũng, ngả đầu trên thảm cỏ và ngắm nhìn những ngọn đồi xanh rì cỏ non, để rồi buổi sáng thức dậy bên ly cà phê nóng đón bình minh. Hay em từng đến làng Zermatt ở Thụy Sĩ để ngắm đỉnh Matterhorn 4 mùa bao phủ bởi tuyết trắng, hay ngắm hoa anh đào nở rực rỡ ở vườn Parc de Sceaux ở Paris. Tuổi trẻ của em đã đi nhiều nơi trên thế giới, nhưng thật sự có những khoảnh khắc em thầm mong có người cùng khám phá, chia sẻ sự lãng mạn và tình yêu, sẽ thật trọn vẹn biết bao. Nếu có dịp, em sẽ cho anh xem album "Rơi vào tình yêu với mùa thu" (Fall in love with fall) ở châu Âu của em nhé, sẽ rất là xinh đẹp và lãng mạn đó anh.

Em nghĩ, sự rung động đôi khi đến một cách rất tự nhiên, không là vì gì cả, đôi khi chỉ là vì một ánh mắt, nụ cười hay cử chỉ làm mình nhớ mãi. Sự rung động là quan trọng, nhưng sự hòa hợp về tam quan mới là yếu tố quyết định sự lâu dài của một mối quan hệ. Anh cũng có công việc và thu nhập tốt, chưa từng kết hôn giống em nhé. Bên cạnh đó điều quan trọng hơn là sự phù hợp về giá trị sống và mục tiêu cuộc đời. Nếu anh thấy phù hợp, hãy email thật chi tiết cho em nhé. "Em sẽ không để anh phải chờ thêm một phút giây nào, để biết ta còn xứng đáng được yêu". Em đợi thư anh.

