Em hòa đồng, vui vẻ, hướng nội

Xin phép được xưng hô mình và bạn, dù mình cũng chưa biết sẽ có duyên được trò chuyện với người có độ tuổi bao nhiêu nữa. Có lẽ khác với những bài viết khác một chút, mình không tìm kiếm người yêu hay người bạn đời, hiện tại mình cảm thấy mình không ổn lắm. Mình tìm kiếm một người bạn đúng nghĩa, nếu may mắn thì có thể gọi là tri kỷ. Tại nhiều lúc mình muốn được viết thư và nhận thư, mà lại chẳng có ai để gửi (nghe buồn cười bạn nhỉ).

Mình cũng muốn nói một vài điều, chủ yếu là về tính cách để bạn xem mình có hợp nhau không nhé. Mình là nữ, 35 tuổi, trình độ đại học, làm việc trong cơ quan nhà nước. Nói chung công việc và đời sống của mình khá ổn, cũng có thể mình là người biết ơn và biết đủ nên mình thấy khá nhẹ nhàng, dù công việc của mình hơi chiếm nhiều thời gian. Trong công việc, mình rất hòa đồng và vui vẻ. Tuy nhiên, mình vẫn là một người hướng nội. Ngoài ra mình còn nhạy cảm và đa sầu đa cảm nữa. Từ nhỏ mình sống hạnh phúc và được nuông chiều khá nhiều nên mình có phần yếu đuối. Hy vọng sẽ hợp gu với bạn.

Mình là người chân thành trong các mối quan hệ, nếu cảm thấy không hợp sẽ cố gắng ít va chạm nhất có thể. À, mình là người "say no" với các mối quan hệ mập mờ nhé, thực sự mình đã bị một lần trong thời gian ngắn nhưng lại bị kiệt quệ về tinh thần một cách khủng khiếp. Mình muốn gì? Mình muốn tìm bạn cảm thấy hợp với những gì mình chia sẻ và cũng thích viết thư giống mình. Có thể chúng ta sẽ trao đổi qua mail một thời gian khá dài, không cần liên tục, mỗi tuần một hai lá thư là ổn. Chúng ta sẽ cùng chia sẻ những câu chuyện đời thường cũng như bàn luận về một vấn đề gì đó, cùng nói chuyện về những ngày vui cũng như an ủi nhau trong những ngày buồn.

Vì là tình bạn nên mình thấy không quan trọng về tuổi tác, hoàn cảnh và vị trí địa lý. Điều mình cần là sự lương thiện, chân thành và tử tế, tốt hơn nữa là tính cách gần giống mình để chúng ta có những cuộc trò chuyện sâu hơn. Chúc bạn có một ngày nhẹ nhàng và mong nhận được thư từ bạn nhé.

