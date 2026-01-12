Em hiểu chuyện, biết vun vén, đồng hành và sẻ chia

Trong tình cảm, em không mơ mộng viển vông, chỉ mong một mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc.

Người ta bảo hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, thế mà em quét lá đa cũng mỏi tay rồi, duyên vẫn chưa thấy đâu nên hôm nay mạnh dạn viết vài dòng này, mong vũ trụ đọc được và gửi đúng người về cho em. Em tên là Dương Thị Vỡ Mộng Quỳnh, nữ giới, quê Thái Nguyên vùng đất có chè xanh, có nắng gió và có cả một cô gái đang chờ người thương. Em cao 1m60, nặng 46 kg, dáng người gọn gàng, ngoại hình ưa nhìn, biết chăm sóc bản thân và giữ cho mình một lối sống nhẹ nhàng, tử tế. Em không phải kiểu người ồn ào, thích phô trương; em tin vào sự bền bỉ, chân thành và những điều lâu dài.



Trong tình cảm, em không mơ mộng viển vông, chỉ mong một mối quan hệ rõ ràng, nghiêm túc. Em tìm một người đàn ông từ 35 tuổi trở lên, chững chạc, từng trải, biết mình muốn gì và đang đi đâu trong cuộc sống. Em trân trọng người có tài chính ổn định, không phải để dựa dẫm, mà để cả hai cùng yên tâm xây dựng tương lai, không quá lo nghĩ về những điều cơ bản. Em tin rằng một người đàn ông vững vàng là người biết giữ lời, biết chịu trách nhiệm và đủ bao dung để lắng nghe. Còn em, em sẵn sàng là người phụ nữ hiểu chuyện, biết vun vén, đồng hành và sẻ chia, không ồn ào nhưng đủ ấm, không rực rỡ nhưng đủ bền.



Nếu anh cũng mệt vì những mối quan hệ nửa vời, nếu anh muốn tìm một người phụ nữ nghiêm túc để nói chuyện lâu dài, để cùng nhau ăn một bữa cơm yên bình hơn là những lời hứa sáo rỗng, thì biết đâu... lá đa hôm nay quét xong, người yêu lại xuất hiện thật. Hy vọng bài viết nhỏ này không trôi lạc giữa biển người, và hy vọng đúng người sẽ dừng lại, đọc đến dòng cuối cùng và mỉm cười.

