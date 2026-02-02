Em hiền lành, thích những điều đơn giản, chân thật

Chào anh, em chưa biết anh của tương lai dành cho em thế nào nhưng em rất mong sớm gặp được anh.

Em sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, được sống trong một gia đình hạnh phúc và được ăn học đầy đủ. Từ nhỏ, gia đình em không khá giả, bố mẹ phải cố gắng rất nhiều để cuộc sống gia đình được tốt hơn như hôm nay nên em thấu hiểu những nỗ lực và vất vả của bố mẹ.

Em xin giới thiệu thêm một chút: em đang làm công việc văn phòng tại Hà Nội, công việc cũng ổn định. Em chưa từng kết hôn và đang độc thân. Hàng ngày, ngoài giờ làm việc, em tập thể dục đều đặn, chăm sóc bản thân và học thêm ngoại ngữ.

Tính cách của em khá nhẹ nhàng, tinh tế và giàu cảm xúc. Trong giao tiếp thường ngày, em luôn cư xử chân thành, nghiêm túc và tôn trọng mọi người. Về quan điểm hôn nhân, khi gặp được người phù hợp, em sẽ toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.

Em mong muốn gặp được anh là người có công việc ổn định, có ý chí nỗ lực và nghiêm túc trong tình cảm. Vì em hiền nên mong tìm được người đàn ông mạnh mẽ, thông minh, có thể làm chỗ dựa vững chắc cho gia đình và con cái sau này, để em có thể cảm thấy an toàn.

Em muốn làm quen với anh đang sống và làm việc ổn định tại Hà Nội, chưa lập gia đình, chưa có con. Ngoài ra, em mong anh cao từ 1m65 trở lên, có lối sống lành mạnh và sức khỏe tốt.

Cuối cùng, em hy vọng anh đọc được những dòng tâm sự này và em sẽ sớm gặp được anh. Chúc mọi người đọc bài viết có nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ