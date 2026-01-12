Em hiền lành, thích cuộc sống bình yên và nhẹ nhàng

Mong cùng anh ngắm nhìn thế giới bên ngoài, lúc mỏi mệt có thể tựa vai nhau, nắm tay đi tiếp quãng đường phía trước.

Em ở Nha Trang, làm văn phòng, chưa kết hôn. Chiều cao cân nặng bình thường, ngoại hình cũng bình thường, có lẽ cũng dễ nhìn một chút. Về tính tình, em hiền lành, thích cuộc sống bình yên, nhẹ nhàng, nhưng là người thực tế. Trong công việc, em nghiêm túc, chỉ mong làm tốt công việc của mình, không có tính ganh đua. Về kinh tế, em độc lập, có thể sống thoải mái vì nhu cầu của em cũng không nhiều. Em thích làm việc, lúc rảnh rỗi về thăm gia đình hoặc đi du lịch đây đó. Em rất thích Nha Trang và Đà Lạt, với em những nơi này đủ trong lành, đủ bình yên, đủ để lòng mình dịu lại.



Nếu anh cũng ở Nha Trang, hoặc định về Nha Trang sống, thì liên lạc với em nhé. Mong anh chưa kết hôn (hoặc nếu đã kết hôn thì không vướng bận con cái), là người Nam Trung Bộ trở vô. Về ngoại hình, mong anh cao khoảng 1m7. Anh có thể làm nhà nước hoặc không, miễn là kinh tế ổn định. Em mong mình có thể cùng nhau làm việc, lúc rảnh rỗi cùng nhau đi đâu đó, ngắm nhìn thế giới bên ngoài, lúc mỏi mệt có thể tựa vai nhau, có thể bao dung lẫn nhau, tin cậy dựa vào nhau, cùng nhau nắm tay đi tiếp quãng đường phía trước.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ