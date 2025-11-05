Em hiền lành, thân thiện

Mong anh lớn hơn em vài tuổi, công việc ổn định, tin vào nhân quả, tử tế, trách nhiệm.

Chào anh, chúc anh mỗi ngày đều luôn có nụ cười tươi trên môi nha! Em viết bài này với mong muốn anh sẽ đồng hành cùng em trên chặng đường phía trước.

Em sinh ra và lớn lên tại một tỉnh ở miền Nam. Hiện tại, em dạy cấp hai tại một trường ở TP HCM. Em cao 1m60, nặng 50kg, được mọi người nhận xét là hiền lành, thân thiện. Còn gì nữa thì để sau này anh tự cảm nhận cho khách quan nha.

Dù biết là sống một mình cũng vui, cũng ổn, nhưng biết đâu sống hai mình sẽ hạnh phúc hơn anh nhỉ? Em mong tìm được người cùng chí hướng để xây dựng gia đình hạnh phúc bền lâu. Mong anh lớn hơn em vài tuổi, công việc ổn định, tin vào nhân quả, tử tế, trách nhiệm, không hút thuốc, không theo đạo và chưa từng kết hôn. Mong gặp được người cùng vùng miền để tương đồng hơn về lối sống. Có thể anh nghĩ em yêu cầu nhiều, nhưng sự rõ ràng sẽ giúp anh dễ xác định hơn.

Em thích nấu ăn, chăm chút nhà cửa nên ở bên em, anh không lo bị đói đâu nè, chỉ lo bị mập thôi á. Nếu anh cũng muốn tìm một người để ổn định cuộc sống cùng nhau thì đừng ngại gửi mail cho em nha. Có duyên, mình sẽ tìm hiểu và tiến xa hơn anh nhé. Chờ thư anh.

