Em hiền lành, sống tích cực

Chào anh, người đang tình cờ đọc bài viết của em. Em luôn mơ về một gia đình luôn tràn đầy tiếng cười, ở đó có vợ chồng và những đứa con ngoan ngoãn, nghe lời. Về bản thân, em là người khá hiền lành và sống tình cảm, hết lòng vì gia đình, nhưng cuộc sống không thuận lợi với bản thân nên em đã chia tay khá lâu và quãng thời gian ấy em không tự tin để tìm hiểu thêm ai. Cho đến hiện tại em đã đủ tự tin để mở lòng thêm một lần nữa.



Em tìm mối quan hệ nghiêm túc, không cần quá vội vã nhưng rõ ràng và chân thành ngay từ đầu. Mẫu người em mong gặp là người có cùng hoàn cảnh, có công việc ổn định, biết lo cho bản thân và gia đình, sống có trách nhiệm và định hướng rõ ràng. Em không tìm người nói quá hay vì em nhìn vào việc làm và hành động thực tế hơn là lời nói đầu môi. Nếu anh cảm thấy phù hợp và muốn tìm hiểu thêm, đừng ngần ngại kết nối với nhau anh nhé.

