Em từng gửi bài lên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress cách đây vài tháng trước, lần đó là một kỷ niệm buồn. Một chút thôi, em đặt xuống nhẹ nhàng và cũng không vì thế mà em mất hết niềm tin vào tình yêu, cuộc sống. Bởi em biết cũng có những người như em, mang sự chân thành của mình gửi vào từng câu chữ. Dẫu biết rằng hy vọng rất mong manh thì em vẫn muốn mình cố gắng thêm một lần nữa, cho mình một cơ hội nữa. Bởi em tin chỉ cần mình sống đủ chân thành, tử tế thì ông trời sẽ cho mình những điều tốt đẹp.

Em thuộc típ người phụ nữ độc lập, vào bếp được cũng lên phòng khách được. Ngoài giờ làm việc, em thích ở nhà, chăm sóc nhà cửa và nấu những món ăn mình yêu thích. Thư giãn bằng những tập phim tình cảm nhẹ nhàng, đọc sách, đánh đàn, chăm cây, đi bộ. Mọi người nhận xét em hiền lành, giản dị, lương thiện nhưng kỹ tính. Khách đến nhà thường khen nhà đẹp và chill như quán cà phê vì trong nhà lúc nào cũng có hoa, có nhạc... dù chỉ là một căn hộ nhỏ nằm bên rìa trung tâm thành phố. Đó cũng là phần thưởng cho bản thân sau nhiều năm em chăm chỉ làm việc.

Giờ đây mọi thứ đã ổn, nhìn lại tuổi tác cũng không còn trẻ nữa, em vội vàng tìm anh, người sẽ cùng em bước tiếp chặn đường còn lại. Em coi trọng cuộc sống gia đình, tình thân và trách nhiệm nên thường là người lo lắng cho gia đình nhiều nhất. Bù lại, em hạnh phúc khi các em của em ngoan, biết yêu mẹ, thương chị và trách nhiệm ngược lại dù đã có gia đình riêng. Ngoài xã hội em được mọi người yêu thương, giúp đỡ và gặp nhiều may mắn trong công việc. Chỉ mỗi chuyện yêu đương đến hiện tại là hơi "lỗi " một chút thôi ạ, mà lỗi lớn nhất vẫn là ở em. Em cầu toàn, nhạy cảm, quyết liệt, yêu ghét rõ ràng, coi trọng lời hứa và ghét sự lừa dối.

Nên anh nè, em mong muốn anh sẽ là người đàn ông độc thân, tử tế, điềm đạm, trung thực, có trình độ, có công việc ổn định, có sự cầu tiến, không vướng tứ đổ tường, không nhập nhằng trong mối quan hệ cũ. Anh biết uống rượu, bia, tiếp khách xã giao. Em cũng không ngại nếu anh từng một lần kết hôn. Nhưng anh sống một mình thì thật tốt. Còn nếu có thêm con, em cũng thích vì có thêm người là thêm yêu thương mà. Anh lớn tuổi hơn em và cao hơn em một cái đầu nhé (cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Vì người em muốn tìm không chỉ là người thương mà còn là người "anh" có thể là bờ vai để em tựa vào, để em tự hào, để em học hỏi . Em thật sự không khó, chỉ cần anh làm cho em "nể" em có thể đổ ngay từ lúc ban đầu.

Việc nói chuyện, tìm hiểu với nhiều anh cùng một lúc em cảm thấy mình không làm được. Em thật sự không muốn mình như người đánh cá, thả một mẻ lưới rồi ngồi đó chọn lựa. Em tin vào chữ duyên, cũng tin rằng các anh ở đây, những người có thể là bận rộn không có thời gian tìm bạn gái hay vì một lý do nào đó mà lang thang trên chuyên mục này, rồi ngồi lặng lẽ đọc và cảm nhận từng câu chữ thì chắc chắn là người điềm đạm, chân thành và tử tế. Nếu anh tìm thấy sự đồng điệu ở nơi em thì hãy gửi mail cho em nhé. Hãy cho em biết nhiều về anh một chút, để khi bắt đầu mình không phải hỏi nhau những câu xã giao, sáo rỗng mà dành thời gian cho mục tiêu lớn hơn.

Nếu người anh muốn tìm là cô gái thân hình chuẩn ba vòng rõ ràng, váy vóc lụa là, mặt hoa da phấn, bắt trend hợp thời đại thì anh né em ra, chúng ta không thuộc về nhau. Nhưng nếu điều anh muốn là sống cuộc đời giản dị, bình yên, một người đồng hành chia sẻ với anh những vui buồn, những khó khăn vất vả trong cuộc sống, người cùng anh vào bếp nấu bữa cơm ngon, cùng anh chia sẻ tình yêu, trách nhiệm với gia đình lớn, gia đình nhỏ... để những lúc vui, lúc buồn, mình ngồi tựa vào nhau "anh một ly, em một ly" ngắm nhìn ánh đèn thành phố, thì em ở đây, thật nhẹ nhàng và cũng thật dịu êm.

