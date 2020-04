Em hãy là cô gái hiểu chuyện nhé

Anh giờ cũng không biết bắt đầu từ đâu, thôi thì nghĩ sao viết vậy, có gì nói đó đi nhé (cười).

Em à! Rất ít khi tâm trạng anh vui hoặc trẻ con thế này, nên có thể em sẽ dễ nhầm lẫn và không hình dung được gì về anh. Trước hết anh giới thiệu sơ về mình, anh không may mắn được trọn vẹn gia đình dù với cha hay với mẹ, nhưng không vì vậy mà anh cho rằng là lỗi của số phận hay mình thiếu may mắn. Anh biết mình còn may mắn hơn rất nhiều người ngoài kia nên ngày qua ngày vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình để đợi em.

Có lẽ bài viết này sẽ vừa tìm em, vừa để anh giải bày những suy nghĩ của mình hiện tại. Như em đã biết, gia đình anh không được trọn vẹn nên đồng nghĩa anh tự lập khá sớm, trải qua nhiều công việc anh cũng chưa tạo dựng được gì cho bản thân. Nói để em rõ, anh không có tài sản gì, cũng không có công việc ổn định. Với anh, sự ổn định sẽ làm mất đi tự do nên hiện tại anh đang thiết kế cho mình những bước đi riêng bên ngoài.

Cuộc sống hiện tại với anh mỗi ngày là sự cố gắng, cố gắng khi không có ai chia sẻ, cố gắng khi phải làm những việc mà đáng lẽ nếu có một người bên cạnh cùng mình thì sẽ là niềm vui, thay vì phải trôi qua trong cô độc. Anh dùng từ cô độc không quá lắm đâu, cái tuổi bạn bè tụ tập hẹn hò của anh đã qua, cũng không có thời gian cho những mối quan hệ nam nữ bình thường, với anh bây giờ chỉ muốn mọi thứ thật bình yên.

Anh năm nay đã 29 tuổi, về tính cách thì tùy lúc nhưng cơ bản anh ít nói, có phần xa cách nên mọi người cũng khó tiếp xúc với anh, đó là với những người xa lạ, còn thân quen rồi sẽ khác. Anh cao 1m62, nặng 58 kg, ngoại hình bình thường.

Về phần em, anh mong em có những điểm sau để mình dễ bề kết nối: Một cô gái hiểu chuyện, có thể tâm sự hoặc trò chuyện cùng anh. Anh tin rằng không ai là hoàn hảo và mỗi cá thể chỉ đang cố gắng hoàn thiện cho đến khi thật sự trưởng thành. Em hướng ngoại hay hướng nội gì cũng được nhưng phải biết nghĩ. Anh đặc biệt đề cao sự chung thủy, không thích nói dối nên em hãy chú ý đến vấn đề này. Cái gì không tốt mình có thể sửa, sai có thể làm lại nhưng có những cái sai phải biết điểm dừng.

Quan điểm sống của anh hãy là chính mình, một ngôi nhà chỉ để ở và một chiếc xe cũng chỉ để đi, chỉ cần mình biết đủ nghĩa là đủ. Mong là em có thể tạo dựng cuộc sống cùng với anh, xây dựng khung thời gian và lối sống phù hợp, cùng nhau đi đến hết đoạn đường. Chúng ta có thể thử và có thể làm, đó chính là những gì chúng ta có thể sống, nên đừng ngần ngại chia sẻ với anh em nhé.

