Em giữ lời hứa, nói là làm

Em hướng nội, nghe nhiều hơn nói nên ai tiếp xúc qua nhiều lần mới nhận ra em cũng có vài tính tốt: chân thành, thẳng thắn, tử tế…

Em đã 45 mùa quýt mà duyên nợ vẫn chưa đến với mình. Ngày xưa ở Sài Gòn đi học 8 năm vì tương lai, về Bình Dương, rồi 19 năm sau quay lại Sài Gòn vì cuộc sống, chắc em có duyên với Sài Gòn và hy vọng Sài Gòn sẽ cho em sự thay đổi. Hiện tại em làm nhân viên văn phòng ở quận I và trọ ở Bình Thạnh. Đồng nghiệp hay trêu, nay làm Sài Gòn, chắc tối về đi chơi nhiều lắm đúng không. Em thuộc kiểu người thích lang thang khám phá nhưng ở tuổi này lại một mình nên cũng lười ra ngoài ngoại trừ đi chơi xa. Chiều đi làm về ăn uống, đi bộ một vòng, tối lướt web hay xem một bộ phim ngày xưa là kết thúc một ngày.

Em hướng nội, nghe nhiều hơn nói nên với những ai tiếp xúc qua nhiều lần mới nhận ra em cũng có vài tính tốt: chân thành, thẳng thắn, tử tế... Anh đừng chửi thề, chửi tục nha. Em không thể nào chấp nhận được một người nói ra vài câu là đệm từ vào, khó chịu vô cùng. Là phụ nữ nhưng em rất giữ lời hứa, nói là làm nên mong anh cũng như thế. Đừng hứa hẹn nếu mình không làm được, hành động tốt hơn lời nói anh à. Là người chung thủy và không thích san sẻ tình cảm nên em luôn tránh những mối quan hệ tay ba, rất chi là mệt mỏi. Em rất ủng hộ quan điểm: tiền bạc rõ ràng, tình cảm dứt khoát.

Rất muốn viết dài hơn vì một bài viết là một cơ hội cho mình nhưng khả năng viết hạn chế, tuy ngắn nhưng đó là những lời thật, anh cảm nhận và gửi mail cho em nha. Hãy giới thiệu về anh nhiều chút để em biết rằng anh nghiêm túc, trân trọng khi có một cơ hội mình muốn nắm bắt và không bỏ lỡ nhau.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ