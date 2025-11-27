Em mong anh, người bạn đời của em là một người nghiêm túc, chân thành, yêu gia đình.

Đến một thời điểm nào đấy, có lẽ tình cảm, hạnh phúc lại trỗi dậy lên trong ta. Một người bạn của em đã nên duyên từ trang Hẹn hò VnExpress, em cũng nghĩ biết đâu từ đây mình sẽ tìm được người bạn đời. Sau bao ngày suy nghĩ đắn đo, em cũng mạnh dạn để viết về những lời từ em. Em sinh năm 1991, sinh ra ở Thái Nguyên, lên Hà Nội từ những ngày học đại học và ở lại sinh sống làm việc từ ngày đó đến nay. Em có cậu con trai, hiện tại hai mẹ con em đang sinh sống tại Cầu Giấy. Em làm công việc văn phòng cho công ty cũng gần nhà, tiện đường đưa đón đi lại.

Cuộc sống em đã trải qua nhiều thăng trầm nhưng không mất đi sự tự tin, hy vọng. Em của ngày hôm nay là em giản dị, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và luôn nỗ lực mỗi ngày để trở nên ý nghĩa. Về ngoại hình, em hơi dễ nhìn và trẻ trung. Em thích học hỏi, coi trọng sự hiểu biết, yêu động vật, thích nấu ăn, thích hoa lá, thiên nhiên, thích đi đây đi đó mỗi lúc có thời gian rảnh. Em mong anh, người bạn đời của em là một người nghiêm túc, chân thành, yêu gia đình. Em thích người chững chạc, điềm tĩnh và cũng có sự quyết đoán, mạnh dạn. Cuộc sống đã làm em trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng phụ nữ thì cũng là phụ nữ, em luôn mong có một bờ vai vững chắc để tựa vào. Tính cách em tuy đơn giản nhưng rất thực tế.

Công việc em cũng gọi ổn định để chu toàn cho hai mẹ con, vậy nên em cũng không mong là người đó phải lo cho mẹ con em tất cả. Em hy vọng anh là người tự tin vào bản thân, có công việc và thu nhập ổn định, ít nhất là ổn định ở bản thân anh và sau đó chúng ta sẽ cùng chăm lo gia đình. Nếu anh cũng tìm một tình yêu giản dị, nhẹ nhàng, có lẽ ta đang đi về cùng một hướng. Chỉ cần một lời chào, một lời nói, biết đâu đó là khởi đầu của điều mà cả hai ta đều đang hướng tới.

