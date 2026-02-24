Bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, được thăng chức làm trưởng ban trong Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 24/2 đăng thông cáo báo chí từ phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên khóa IX, nêu tên bà Kim Yo-jong là một trong 17 trưởng ban khóa mới. Trước đây bà Kim giữ chức Phó ban Tuyên truyền và Cổ động.

Bà Kim từ lâu đã là một trong những phụ tá thân cận nhất của anh trai mình, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo chính phủ Hàn Quốc, bà Kim sinh vào cuối những năm 1980, được giáo dục ở Thụy Sĩ cùng với anh trai. Bà Kim thường xuyên có những phát ngôn đanh thép, cứng rắn chỉ trích Mỹ và Hàn Quốc.

Bà Kim Yo-jong phát biểu tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, hồi tháng 8/2022. Ảnh: KCNA

KCNA trước đó cũng cho biết ông Kim Jong-un được bầu lại làm Tổng Bí thư tại đại hội lần thứ IX của đảng Lao động Triều Tiên trong ngày làm việc thứ tư hôm 22/2. Điều này thể hiện "ý chí không thể lay chuyển và nguyện vọng thống nhất của toàn thể đại biểu" tại đại hội, theo KCNA.

Hãng thông tấn nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo của ông Kim, "năng lực răn đe chiến tranh của đất nước, với lực lượng hạt nhân làm trụ cột, đã được cải thiện mạnh mẽ".

KCNA khẳng định ông Kim Jong-un đã nâng cao uy tín đất nước, tạo ra môi trường quốc tế thuận lợi cho cuộc đấu tranh cách mạng và đưa quân đội nước này trở thành lực lượng quân sự "tinh nhuệ, hùng mạnh".

Ngọc Ánh (Theo Yonhap, AFP)