Em gái góa chồng cung phụng cả tỷ đồng dành dụm cho bạn trai cờ bạc

Em gái tôi mới ngoài 30 tuổi, chồng mất đột ngột cách đây vài năm vì nhồi máu cơ tim, để lại mình em nuôi hai con nhỏ, bé gái lớn nay học lớp 4 và bé trai 5 tuổi. Dù còn trẻ, em đã rất mạnh mẽ, một mình bươn chải, dành dụm từng đồng lo cho các con. Sau khi bán mảnh đất để dành và cộng với tiền tiết kiệm của hai vợ chồng, em có khoảng một tỷ đồng, số tiền quý giá đối với một người phụ nữ đơn thân, lại đang nuôi con nhỏ.

Em quen một người đàn ông. Từ lúc người này xuất hiện, cuộc sống của em và các cháu như bị kéo vào vòng xoáy đen tối. Anh ta không có nghề nghiệp ổn định, lười biếng, suốt ngày nhậu nhẹt và đặc biệt là nghiện cờ bạc online. Không những không mang lại điều gì tích cực, anh ta còn sống bám vào em tôi, dần dần khiến em khánh kiệt. Gần như toàn bộ số tiền tích góp cả đời của em, gần một tỷ đồng đó không còn. Chưa dừng lại ở đó, em còn có dấu hiệu đi vay mượn thêm, tôi thực sự hoang mang không biết em còn giữ lại được gì cho tương lai các con.

Tôi đã nhiều lần khuyên can. Tôi gọi điện, đến tận nơi tìm gặp, thậm chí cả mẹ tôi, dù tuổi đã già, cũng lên tiếng, nhiều lần đòi sống chết để kéo em thoát ra nhưng em vẫn mù quáng, tin vào người đó. Em từng nói "anh ấy thương mẹ con em", "anh ấy sẽ thay đổi", trong khi người đàn ông ấy từng bị vợ bỏ, nay còn thường xuyên đánh đập em tôi. Có lần hàng xóm gọi mẹ tôi vì nghe tiếng cãi vã trong phòng trọ. Mẹ tôi chạy tới thì thấy em bị bầm tím cả mặt mày, hai đứa cháu ngồi co ro chứng kiến tất cả. Mỗi lần như vậy, em đều bỏ đi, không cho ai can thiệp. Em còn nói nếu ai tiếp tục ngăn cản, em sẽ ôm con bỏ đi biệt tích, không cho ai tìm thấy.

Tôi nhiều lần bắt xe từ TP HCM lên Bình Phước chỉ để khuyên em, có lúc tức quá tôi đe dọa, hy vọng em tỉnh ra nhưng em vẫn trở về bên người đó, như bị thôi miên. Tôi nhắn tin cho em, mong em rời bỏ mối quan hệ độc hại ấy nhưng người đàn ông kia đọc được, liền gọi điện đe dọa tìm đến tận nhà tôi. Sau đó, anh ta còn chạy xe máy sang tận nhà mẹ tôi (hiện mẹ có gia đình riêng), chỉ tay vào mặt mẹ và dượng tôi, đòi đánh người lớn tuổi vì "dám xía vào chuyện của anh ta".

Gần đây, em có thai với người đàn ông ấy. Sau khi bị đánh đập, em khóc lóc chạy về nhà mẹ. Tôi và mẹ dỗ dành, khuyên em nên đi nơi khác sống để ổn định lại, em đồng ý. Chúng tôi tưởng đâu em tỉnh ngộ nhưng chỉ vài hôm sau, em lại âm thầm ôm đồ đạc, đưa cả hai con nhỏ về lại căn trọ cũ, thậm chí đi phá thai rồi mất hút, không ai biết ở đâu. Giờ tôi không liên lạc được với em gái, mẹ tôi cũng không. Em không cho ai biết nơi ở, chỉ mang theo hai cháu nhỏ, trong khi cháu gái đang tuổi học lớp 4, cháu trai mới 5 tuổi. Tôi không dám tưởng tượng con bé lớn từng học rất giỏi, được giấy khen liên tục, giờ sống ra sao trong môi trường như thế. Các cháu sẽ chứng kiến gì, nghe những lời lẽ gì, lớn lên với những ký ức gì?

Tôi từng là đứa trẻ thiếu vắng tình cảm gia đình. Bố mẹ ly hôn khi tôi mới hai tuổi, em gái còn đỏ hỏn vài tuần. Mẹ tôi vì mưu sinh phải đi làm ăn xa, hai anh em lớn lên thiếu vắng sự chăm sóc trọn vẹn. Tôi hiểu rõ cảm giác bị bỏ rơi đau như thế nào. Giờ nhìn hai cháu có nguy cơ rơi vào cảnh tương tự, tôi đau lòng lắm. Tôi vừa thương em, vừa giận em. Em tôi đang đánh đổi tất cả: tiền bạc, tương lai, danh dự để níu kéo người đàn ông không ra gì và kéo theo cả cuộc đời hai đứa trẻ vô tội. Tôi thật sự không biết phải làm sao.

Hải Đăng