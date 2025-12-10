Em gái chồng ở lì nhà tôi 5 năm không chịu rời đi

Căn hộ hai phòng ngủ của vợ chồng tôi chật chội vô cùng, một phòng dành riêng cho em chồng, vợ chồng tôi và con ở phòng còn lại.

Tôi và chồng đều ở quê lên thành phố lập nghiệp. Vợ chồng tích góp nhiều năm mới mua được căn hộ 80 m2, cuộc sống tuy không giàu sang nhưng ổn định. Tôi có một tiệm tạp hóa nhỏ, chồng làm văn phòng, hai vợ chồng sống giản dị và yên ổn. Vài năm trước, em chồng thất nghiệp. Chồng tôi thương em, sợ em ở ngoài bấp bênh, đón em lên ở chung và nhờ tôi hướng dẫn để em cũng có thể mở được hàng tạp hóa nhỏ. Lúc đó, tôi vừa mang thai, bận trăm thứ nhưng vẫn cố thu xếp để cưu mang em. Trong suy nghĩ của tôi, em chỉ ở tạm một thời gian, đến khi tìm được cửa hàng thuê rồi sẽ chủ động ra ngoài. Mọi chuyện không như tôi nghĩ.

Gần 5 năm trôi qua, con tôi giờ hơn bốn tuổi, em chồng 30 tuổi, có hàng tạp hóa nhỏ nhưng em chỉ thuê tầng một để kinh doanh, thu nhập ổn, vẫn không có ý định dọn ra. Căn hộ hai phòng ngủ của vợ chồng tôi chật chội vô cùng, một phòng dành riêng cho em chồng, còn vợ chồng tôi và con ở phòng còn lại. Nhiều lần tôi nói bóng gió, em hoàn toàn không hiểu ý hoặc cố tình không hiểu. Tôi trao đổi với chồng, anh rơi vào tình thế khó xử. Anh muốn em ra ngoài để gia đình nhỏ có không gian riêng, nhưng cũng thương em chật vật, sợ em tủi thân. Tôi càng thúc, chồng càng khó nói. Cuối cùng, mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ, còn chúng tôi tiếp tục sống trong sự bất tiện ngày càng lớn.

Khó xử nhất là chuyện ông bà hai bên. Bố mẹ tôi mỗi lần vào thăm cháu phải ở khách sạn vì không có chỗ. Trong khi đó, bố mẹ chồng lên thăm cháu vẫn ở phòng của em chồng được. Nhìn cảnh ấy, tôi thương bố mẹ mình, cũng không biết giải thích sao cho họ hiểu. Nhiều người nghĩ chồng tôi không muốn đuổi em ra ngoài, thật lòng anh muốn thế nhưng mắc kẹt giữa tình thương và trách nhiệm. Đối với anh, bảo em gái ruột rời khỏi nhà mình không phải chuyện dễ. Nếu em ruột tôi ở cùng, có lẽ tôi cũng khó mở lời bảo em ra ngoài sống. Chúng tôi có con, có kế hoạch tương lai, có nhu cầu riêng tư, có những thứ không thể mãi nhường cho người khác. Tôi phải làm sao trong trường hợp này, mong các bạn chia sẻ, chân thành cảm ơn.

Hồng Khanh