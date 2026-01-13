Em được đánh giá dịu dàng, tinh tế, đảm đang

Em cũng mong muốn ở anh một người đàn ông bản lĩnh, có tư duy hiện đại, có tấm lòng bao dung, hướng thiện.

Em vừa bước qua ngưỡng cửa 46, nhiều lúc tự hỏi mình: "Sắp 50 tuổi rồi bước vào yêu có còn phù hợp"? Nhưng em vẫn nghĩ ở độ tuổi nào thì con người cũng đều khát khao yêu và được yêu phải không anh. Vì thế em mạnh dạn viết đôi dòng chia sẻ để mong gặp anh. Em là một người mẹ đơn thân đã hơn 10 năm nay. Cuộc hôn nhân lần đầu của em không may mắn, hạnh phúc dừng lại chỉ sau hai năm kết hôn. Sau cuộc hôn nhân này, em tự nhìn nhận lại mọi việc và không đổ lỗi cho chồng cũ hay số phận. Em đã học hỏi nhiều từ đổ vỡ này và biết trân trọng hơn cuộc sống gia đình.

Em được đánh giá là người phụ nữ dịu dàng, tinh tế, đảm đang. Em mang trong mình phong cách vừa hiện đại vừa truyền thống. Về ngoại hình, ai cũng khen em trẻ chỉ như tuổi 8x. Về công việc: Em làm việc ở một cơ quan đầu ngành, thu nhập tốt, có thu nhập thụ động. Em không phải đi công tác và em có nhiều thời gian cho gia đình. Em mong muốn anh là người đàn ông làm công việc lao động trí óc. Em cũng mong muốn ở anh một người đàn ông bản lĩnh, có tư duy hiện đại, có tấm lòng bao dung, hướng thiện. Anh sinh sống và làm việc ở nội thành Hà Nội thì càng tốt.

Em hình dung mỗi ngày anh trở về nhà, em sẽ nấu cho anh những bữa cơm ngon. Rồi vợ chồng mình cùng nhau trò chuyện, mỗi ngày tận hưởng cuộc sống bình yên của tuổi trung niên. Nếu anh đang sống cùng ba mẹ hay các con thì đó cũng không phải là điều trở ngại vì em thích được sống trong gia đình nhiều thế hệ. Em có thể chăm sóc các con cùng anh, phụng dưỡng ba mẹ anh như ba mẹ em.

Chờ thư anh!

