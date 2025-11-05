Em đủ tử tế để yêu thương chân thành

Mong gặp người đàn ông có học thức, có kinh tế vững vàng để có thể dành nhiều thời gian cho nhau và còn là chỗ dựa khi mình cần.

Chào mọi người, không biết có quá trễ để nhận được yêu thương không nhưng hôm nay mình cũng mạnh dạn thử vận may để tìm một nửa. Công việc của mình chủ yếu đi chuyển giữa Hưng yên và Hà Nội. Lúc thì rất bận lúc cũng cực kỳ rảnh, những lúc rảnh thì mình lại đi chơi với hai đứa con, cũng vì thế là ít khi có khoảng trống. Nhưng cũng sợ chúng lớn nhanh sau này mình không có ai để đi chơi cùng nên mạnh dạn tìm một ai đó cũng sợ cô đơn, cũng muốn được đi đây đi đó giống mình. Mình rất yêu thiên nhiên và tâm hồn lãng mạn (trong quá khứ). Giờ hơi khác nhưng muốn có người khôi phục cùng.

Vì có khoảng thời gian rất dài để vật lộn với cơm áo gạo tiền (tính cả trong hôn nhân và khi chia tay) bên cạnh bạn hơn gần 10 tuổi nhưng vô tâm thành ra không khi nào được che chở cả. Mọi thứ đều phải cố gắng, nhiều lúc cảm thấy mệt, cũng cần lắm một cái nắm tay một bờ vai để dựa cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống. Mình mong gặp một người đàn ông có học thức, có kinh tế vững vàng để có thể dành nhiều thời gian cho nhau và còn là chỗ dựa khi mình cần; có đủ bao dung để thương các con của mình và quan trọng nhất là yêu mình là đủ.

Nói sơ qua về bản thân, mình hơn 40 tuổi, hơi béo một tí nhưng khá cao so với bạn bè cùng tuổi nên không đến nỗi phản cảm. Mình không xinh đẹp nhưng cũng tương đối dễ nhìn. Mình chịu khó làm ăn và có chí tiến thủ, không ăn chơi đua đòi hay tiêu xài hoang phí, cũng không quá tiết kiệm vì mình lớn lên trong khu vực đô thị nên mọi thứ đều tính bằng tiền, vì vậy mình rất biết cân đối trong vấn để thu chi và quản lý tài chính. Mình mong gặp một người tương đồng về suy nghĩ để cùng nhau đi đến cuối con đường. Rất mong hữu duyên gặp được một nửa mảnh ghép phù hợp.

