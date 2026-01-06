Em đủ tạo thiện cảm với người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ

Em mong tìm được một người đàn ông nghiêm túc, đạo đức, chung thủy và chưa từng lập gia đình.

Chào anh, người đang đi tìm những giá trị chân thành giữa cuộc sống hối hả. Em là một người phụ nữ ngoài 30, độ tuổi mà em tin rằng mình đã đủ tĩnh lặng để thấu hiểu và đủ trưởng thành để trân trọng những duyên lành trong đời. Là một người hướng nội, em thích những góc nhỏ bình yên, thích những câu chuyện sâu sắc hơn là sự náo nhiệt của những buổi tiệc tùng ồn ào. Em có ngoại hình ưa nhìn, đủ để tạo thiện cảm với người đối diện ngay từ lần đầu gặp gỡ.

Về bản thân, em có một công việc ổn định để tự lập và chăm sóc tốt cho cuộc sống cá nhân. Em mong tìm được một người đàn ông nghiêm túc, đạo đức, chung thủy và chưa từng lập gia đình. Em hy vọng anh là người có sự nghiệp vững vàng và kinh tế tốt. Điều này không phải để em phụ thuộc, mà bởi em muốn được tự hào về người đàn ông của mình, một người bản lĩnh, xem sự nghiệp là thước đo của nỗ lực và trách nhiệm. Em mong chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tổ ấm đủ đầy, nơi kinh tế không còn là gánh nặng mà là nền tảng để chúng ta tự do tận hưởng cuộc sống và dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất.

Em tin rằng, sự cân xứng trong tư duy, tính cách và nền tảng kinh tế sẽ là sợi dây gắn kết bền chặt để chúng ta đi cùng nhau trên đoạn đường dài. Nếu anh cũng tìm kiếm một người phụ nữ hiểu chuyện để cùng viết nên chương mới của cuộc đời, hy vọng mình sẽ có duyên gặp gỡ.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ