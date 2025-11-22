Em đủ mạnh mẽ nhưng vẫn cần lắm một bờ vai

Em không quá đẹp, em không quá xinh, nhưng có lẽ em đẹp ở tấm lòng, tâm tư khi em biết yêu thương và chia sẻ.

Một bên là biển, những đợt sóng nhấp nhô và rộng lớn; một bên là em, quá nhỏ bé giữa đại dương, chợt thấy lòng man mác và rồi em gõ nhẹ những dòng này. Hơn 40 năm em một mình sớm tối, công việc bộn bề và em thấy đủ với bản thân riêng mình. Chẳng phải vì em quá mạnh mẽ để không thấy lạc lõng giữa cuộc đời, chỉ là vì em không được phép yếu đuối để thả trôi chính mình như trôi thả một dòng sông.

Cũng chẳng phải vì em không cần ai để cân bằng nhịp sống của yêu thương, chỉ là vì em chưa có cho mình một bờ vai, hay điểm tựa, nên em phải tự biết yêu mình để không bị xô ngã bởi bao giông của cuộc đời. Càng không phải vì em đủ ổn để không cần những lời động viên che chở rằng: "Anh ở đây, mọi thứ để anh lo"; mà là vì em biết dù có than vãn hay mong muốn một điều gì thì mãi vẫn chưa thể tìm thấy "câu trả lời". Em biết có than vãn hay như nào thì vẫn là em, chỉ em người hỏi cũng là người giải đáp.

Khổ anh nhỉ, đôi khi tưởng những điều nhỏ nhoi nhưng nó lại không thật sự nhỏ nhoi như chúng ta tưởng, tưởng ta vẫn ổn, nhưng đâu đó, lại chưa thật sự ổn như chúng ta tưởng. Bởi vì đơn giản, nó dặn lòng phải ổn để không được phép bất ổn. Liệu, đâu đó còn chút nào yêu thương cho sự bé nhỏ của chính tâm tư này? Em không quá giàu, khi công việc đủ cho em một cuộc sống bình thường như bao cuộc sống khác, em biết đủ và đủ để an yên. Em không quá đẹp, em không quá xinh, nhưng có lẽ em đẹp ở tấm lòng, tâm tư khi em biết yêu thương và chia sẻ, thấy "vừa đủ" để sánh bước cùng trong mọi hoàn cảnh; ngoại trừ những chốn "ăn chơi" khi em biết em chưa thuộc về nơi đó.

Em chưa thể hoàn hảo trong gói ghém một gia đình, nhưng em đủ cho những điều cơ bản. Anh là ai trong cuộc sống này khi đủ tự tin và bản lĩnh để chở che và lèo lái con thuyền của gia đình. Khi anh đủ yêu thương và quyết tâm ở lại, khi đó là điều cần thiết anh nên làm, dù cuộc sống ngoài kia còn nhiều cạm bẫy hay cả khi cả hai đều đã già đi. Anh không lớn hơn em quá nhiều, không hút thuốc, không tệ nạn... Nếu ở em là những điều anh cần hay là điều có thể bổ sung trong cuộc sống của anh, em hy vọng nhận nơi anh một lời ngỏ, đủ chân thành và ấm áp. Chúc anh và độc giả những điều thật thú vị trong cuộc sống.

