Em đồng ý mình cưới nhé

Anh lấy tựa bài như vậy, chắc em cũng thấy anh dành sự tập trung, ưu tiên và nghiêm túc để tìm em - một nửa của anh.

Thực sự, cô đơn nhiêu đó là quá đủ rồi, quá muộn rồi. Anh đã 38 tuổi, U40 rồi và muốn khoảng thời gian còn lại là yêu và được yêu. Anh muốn cuộc sống của mình sẽ nhiều màu sắc hơn, có thể là những lúc giận hờn của em, một chút nhõng nhẽo, một chút khó tính... Nhưng như vậy mới đủ cung bậc cảm xúc, mới xứng đáng. Tình yêu phải có nhiều cung bậc như thế.

Anh muốn một gia đình, một tổ ấm, muốn được chăm sóc, quan tâm, lo lắng cho em. Hiện tại của anh là những chuỗi ngày lặp lại: đi làm rồi về phòng, tự nấu ăn, đi chơi... một mình. Không có sự chia sẻ, thiếu người đồng hành. Anh thực sự cô đơn.

Nếu em cũng như anh đã nếm đủ cô đơn, chán những năm tháng một mình, muốn cuộc sống là những màu sắc tươi vui hơn, là những ngày vui vẻ, mình cùng cho nhau một cơ hội thực sự nhé. Mình cùng nhau xây dựng mối quan hệ, tổ ấm.

Anh chỉ là người đàn ông bình thường, đang tìm một cô gái nhẹ nhàng. Cảm ơn em đã mở lòng cho chúng ta cơ hội.

