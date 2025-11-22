Em đơn giản nhưng rất thực tế

Em chờ gặp anh, một người nghiêm túc, chân thành, yêu gia đình và mong muốn xây dựng những điều tốt đẹp.

Em sinh năm 1994, học kinh tế tại TP HCM, 12 năm sống và làm việc ở TP HCM. Hiện tại công việc em được tự do thời gian, không cần đến văn phòng, thu nhập ổn định; đã, đang và sẽ là người chăm lo cho ba mẹ ở quê. Em luôn nghĩ về quê hương, chọn Đà Nẵng là nơi mình trở về. Vì vậy, em chỉ muốn quen anh ở Quảng Nam – Đà Nẵng thôi ạ.

Cuộc sống em đã trải qua rất nhiều biến cố, nhưng em của hôm nay luôn hướng về những điều đơn giản, tích cực và yêu thương. Em rất giản dị, nhẹ nhàng, biết lắng nghe và luôn nỗ lực mỗi ngày để trở nên tốt hơn ạ. Em thích học hỏi, coi trọng sự hiểu biết và trải nghiệm, yêu động vật, thích nấu ăn, thích hoa lá, thiên nhiên. Em chưa kết hôn, ngoại hình chắc hơi dễ nhìn và tin rằng sẽ là một người bạn đáng tin cậy của anh.

Em chờ gặp anh, một người nghiêm túc, chân thành, yêu gia đình và mong muốn xây dựng những điều tốt đẹp. Em thích người chững chạc, điềm tĩnh, sống đường hoàng. Cuộc sống đã làm em trở nên mạnh mẽ, nhưng em vẫn rất mong có một bờ vai vững chắc để tựa vào. Tính cách em tuy đơn giản nhưng rất thực tế. Em không chấp nhận việc hút thuốc hay người từng có gia đình và rất coi trọng sự chung thủy ạ. Em không mưu cầu danh lợi, nhưng em hy vọng Anh là người tự tin vào bản thân, có công việc và thu nhập tốt.

Em từng đi qua rất nhiều nơi, nhiều đất nước... nhưng cuối cùng điều em mong muốn nhất là được sống bình yên ở quê hương, gần ba mẹ mình. Nếu anh cũng yêu những giá trị về gia đình hay cảm thấy phù hợp với em, hy vọng sẽ gặp nhau anh nhé.

