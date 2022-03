Em đón chờ hành trình hạnh phúc

Anh à, vậy là một năm đầy biến động đã qua, năm mới đã đến với bao hy vọng tốt đẹp, tươi sáng.

Vừa bước sang năm mới nhưng em đã cảm nhận thấy những nguồn năng lượng thật tích cực, báo hiệu một năm thật vui và thành công đang chờ đón. Sáng nay, em tỉnh dậy khá sớm và bất chợt nghĩ về anh - người mà em chờ đợi bao lâu nay, nhưng em tin sắp được gặp anh rồi. Vì thế, em liền cầm máy lên viết vài điều gửi tới anh với những gì chân thành nhất. Mong anh sớm nhận được bức thư này để biết em vẫn ở đây chờ anh và chúng ta cần có nhau trong cuộc đời này.

Em - người phụ nữ tuổi Sửu nhẹ nhàng, nữ tính, có ngoại hình được nhận xét là khá xinh xắn, duyên dáng và đặc biệt luôn có trái tim ấm áp, bao dung, suy nghĩ tích cực trong cuộc sống. Em vừa có nét truyền thống xen lẫn hiện đại, nhưng luôn coi giá trị truyền thống là cốt lõi. Cuộc sống như một guồng quay với những điều khá phức tạp bên ngoài nhưng luôn cần phải thích nghi một cách phù hợp, nên nét hiện đại cho em sự mạnh mẽ, khôn khéo, tinh tế để có thể tránh xa những cám dỗ cũng như vượt qua những sóng gió cuộc đời... Em bên ngoài có thể hiện đại nhưng luôn có những nguyên tắc sống để người khác tôn trọng, và luôn coi trọng những giá trị thuộc về gia đình. Em yêu cuộc sống gia đình và thích được quan tâm, chăm sóc cho những người thân yêu.

Những năm qua, nhờ may mắn và nỗ lực, em đã ổn định về công việc và kinh tế. Công việc chính của em trong cơ quan nhà nước có chút vị trí nhất định và có triển vọng ở tương lai. Bên cạnh đó, việc đầu tư kinh doanh bên ngoài cũng khá thuận lợi. Do mọi việc đã ổn định nên em không còn bận lắm. Em biết sắp xếp thời gian để cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nên anh đừng lo là em ít thời gian nhé (cười). Em vẫn dành thời gian chăm sóc gia đình và bản thân, trang trí nhà cửa, thỉnh thoảng đi du lịch, gặp gỡ bạn bè...

Mọi thứ có vẻ đều thuận lợi với em nhưng chỉ riêng tình cảm còn thiếu may mắn. Em kết thúc cuộc hôn nhân mấy năm trước và có một bé ở cùng. Lý do chia tay em sẽ chia sẻ với anh, nhưng chắc chắn đó là một lý do đặc biệt mà không còn lựa chọn nào khác. Mọi thứ được giải quyết trong nhẹ nhàng và văn minh, bởi đó cũng là quan điểm sống của em. Dù từng trải qua những sóng gió nhưng em luôn biết ơn cuộc sống này, biết ơn những người thân yêu đã bên cạnh mình và luôn hướng tới điều tích cực ở tương lai phía trước. Em tin khi biết những con đường em từng đi qua, có thể anh sẽ càng thêm trân trọng em hơn.

Em vốn thích nấu ăn và hay được mọi người ưu ái khen ngon. Mong sau này được hàng ngày nấu các món ăn mà anh và các con ưa thích. Em rất thích cảm giác buổi tối cả nhà ngồi quây quần bên nhau, hoặc đôi khi có thể là cảm giác chờ cơm khi chồng bận công việc về muộn, rồi hai vợ chồng thủ thỉ với nhau mọi điều. Đối với em, như vậy là hạnh phúc, được chăm sóc gia đình vẫn là điều tuyệt vời nhất. Tuy nhiên, những điều tưởng chừng bình dị đó em lại chưa có cơ hội được thực hiện đầy đủ. Em nghĩ dù chưa trọn vẹn nhưng không vội vàng, không dễ dãi khi chưa gặp đúng người. Em tin mình suy nghĩ đúng và mọi sự chờ đợi đúng đắn sẽ được đền đáp xứng đáng, phải không anh? Chắc chắn em sắp được gặp một người đàn ông mà mình chờ đợi bao lâu nay. Em nghĩ khi có anh, cuộc sống của em sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều, chỉ là vừa qua anh bị tắc đường nên đến muộn chút thôi.

Em tin anh là người đàn ông bản lĩnh, ý chí, chân thành, bao dung, biết yêu thương, trân trọng và đầy nam tính. Em đặc biệt coi trọng người đàn ông luôn hiếu thảo với bố mẹ và có trách nhiệm với con cái, bởi em quan niệm đó là đạo đức cần thiết phải có. Em nghĩ nếu anh đã trải qua một cuộc hôn nhân (lý do chia tay không phạm vào những điều tối kỵ trong hôn nhân), sẽ phù hợp với em hơn, như vậy chúng ta dễ đồng cảm và chia sẻ với nhau hơn.

Khi yêu và đến với nhau, em nghĩ người thân của mỗi chúng ta đều là người một nhà, đặc biệt là các con. Sẽ không có sự phân biệt nào cả, quan điểm của em là như vậy. Các con luôn được yêu thương, nuôi dưỡng để có thể trở thành người có ích cho xã hội. Trẻ con luôn vô tư, đáng yêu và chúng hoàn toàn xứng đáng được hạnh phúc mà không nhất thiết phải ở cùng cả bố và mẹ, nếu gia đình đó không còn ổn nữa. Anh đồng ý với em về điều đó chứ? Vì thế, em vẫn tin vào những điều tốt đẹp trong tình yêu và cuộc sống, không phải vì từng một lần mà sợ hôn nhân. Em nghĩ mỗi người cũng chỉ dành cho riêng một người thôi. Khi mảnh ghép đó đúng, mọi thứ sẽ thật khác và hạnh phúc viên mãn, phải không anh?

Hôm nay em viết hơi dài, nhưng đó là những lời chân thành của em muốn gửi tới anh - người mà em tin sẽ hiểu và cảm nhận được sâu sắc những gì em viết. Em tin ở đâu đó có người cùng tần số rung động với mình và rất nhanh thôi, chúng ta tìm được nhau và cùng dắt tay đi trên những hành trình hạnh phúc đến cuối đời. Vậy khi đọc những dòng này, hãy mau viết thư gửi cho em để chúng mình cùng xây lên ngôi nhà hạnh phúc, anh nhé.

Em đợi thư anh.

