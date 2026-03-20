Em đợi một người trưởng thành

Em 35 tuổi, là giáo viên, sống và làm việc ở Huế, công việc ổn định (em dạy trường công ở Huế nên không định đi xa đâu nhé).

Là một cô gái yêu thích thể thao, thích du lịch khám phá và có lối sống lành mạnh. Em cao 1m54, có nước da trắng với gương mặt dễ nhìn, được mọi người đánh giá là nhìn trẻ hơn so với tuổi. Em thích nấu ăn, đọc sách, nghe nhạc.

Là cô gái có cá tính nhưng thật thà, không nói dối được, cũng khá tử tế, không làm những điều trái với lương tâm; thích chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ người khác nếu có thể. Mới quen thì em khá e dè, nhưng khi đủ thân thiết sẽ thấy được mức độ nói nhiều của em.

Trong tình yêu, em nghĩ điều quan trọng nhất là sự chung thủy, niềm tin, tôn trọng nhau và biết chia sẻ. Vì vậy, em muốn tìm một chàng trai nghiêm túc tìm hiểu và đàng trai phải chủ động nhé. Em mong một nửa còn lại của mình là người hiểu chuyện, tử tế, có chí tiến thủ. Vì vậy, em mong muốn tìm một người đàn ông độc thân, chín chắn trong suy nghĩ, trưởng thành về cảm xúc, không "silent treatment" (cười).

Nếu bạn cũng đang tìm một mối quan hệ nghiêm túc, mình có thể bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu một cách tử tế. Hợp thì sẽ tính đến chuyện lâu dài, còn không hợp mình vẫn tôn trọng nhau nhé.

