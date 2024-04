Em đợi anh bằng những gì dịu dàng nhất

Em sinh năm 1994, sinh ra lớn lên tại Sài Gòn, chung thủy, biết điều, đôi khi có chút hơi thật thà, tâm không có ý gì.

Không hẳn là ít nói, em có thể nói chuyện nhiều chủ đề nhưng chỉ thực sự thoải mái khi ở cùng người em cảm thấy thân thiết. Nếu có dịp, chúng ta tiếp xúc và trò chuyện cùng nhau, anh nhé! Ngoại hình em bình thường, mặt tròn, cao 1m5, 44 kg, thích sự gọn gàng. Mọi người nhận xét em là người hiền lành, tốt bụng và chân thành, tuy nhiên có phần cầu toàn, có chút hướng nội. Em thích những thứ bình yên, thích được vận động, có chút năng động lại có chút sâu lắng, sẵn sàng ở bên làm chỗ dựa và lắng nghe những gì anh nói, vui tính, dễ gần.



Em chưa từng trải qua một mối tình chính thức nào. Em chưa quen ai được ba tháng. Hiện tại, chắc anh đang nghĩ em khó tính đúng không? Nhiều người xung quanh cũng nghĩ em kén chọn nhưng không phải vậy. Chẳng qua em chưa gặp được người khiến mình thật sự rung động, muốn nắm tay cùng nhau già đi mà thôi. Em quan niệm rằng cái gì nhanh đến thì cũng nhanh đi. Em đã đọc được một đoạn rất hay thế này: Từ từ tìm hiểu, từ từ gặp gỡ, từ từ thích nghi, từ từ yêu nhau, từ từ trưởng thành. Từ từ chứ không từ bỏ. Từ từ đâu sẽ vào đó.



Về công việc, em rất thích học, luôn muốn bản thân học thêm điều gì mới mẻ để trau dồi khả năng ngôn ngữ. Trước đây em làm thông dịch tiếng Hàn nhưng đã nghỉ công ty trước dịch Covid và quyết định làm giáo viên tự do dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và dạy tiếng Anh cho trẻ em từ mẫu giáo đến lớp năm. Một phần lúc đó, em chán cảnh sáng nào cũng thức dậy, bon chen trên đường phố để đến công ty ngồi làm việc tám tiếng mỗi ngày. Em cảm thấy mình cần khoảng thời gian để làm mới lại bản thân. Cùng với đó, gia đình có một số biến động, việc làm tự do giúp em có nhiều thời gian lo liệu hơn, tự chủ thời gian nhiều hơn. Đổi lại, thu nhập của em vẫn chưa ổn định, tuy không cao như trước đây nhưng em có nhà ở Sài Gòn, chi phí ăn uống cũng không phải lo. Em có thể chi trả các khoản sinh hoạt phí nhưng chưa đạt được mức mình mong muốn. Em vẫn cố gắng từng ngày để làm tự do, tăng thêm thu nhập. Em không hề lười biếng đâu nhé.

Về sở thích, em thích nấu ăn nhưng cũng rất thích ngắm nhìn anh nấu, một cảm giác gì đó bình yên, được chăm sóc. Nếu anh không biết nấu ăn cũng không sao, nhặt rau cho em được rồi, em sẽ nấu những món anh thích và chờ anh về ăn cùng và rửa bát cho em (cười). Em rất thích đi du lịch đó đây, sau này nếu có dịp chúng mình cùng nhau đi những nơi mình muốn nhé, tùy vào khả năng tài chính của mình. Nhưng em nghĩ muốn đi du lịch cũng không khó. Nếu thích, em và anh xách ba lô lên và đi thôi. Không biết anh có sở thích giống em không? Em muốn cùng anh nắm tay nhau đi trên những con đường một bên là biển một bên là núi, ăn những món ăn ngon ở đó, cùng mua cho nhau những món đồ kỷ niệm, cùng nhau trò chuyện, vui đùa bởi những thứ ở đây. Chúng mình cùng nhau đi ngủ, cùng nhau dậy sớm đón bình minh hay ngắm hoàng hôn trên biển, không âu lo hay suy nghĩ gì. Sau này có gia đình, mình vẫn giữ thói quen này anh nhé!



Em thích cách anh làm hơn là lời anh nói, không thích anh hút thuốc. Anh có thể đi nhậu với bạn bè, người thân ở một mức độ phù hợp để tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ bên nhau vào các dịp trọng đại, thích việc anh biết chăm lo cho sức khỏe của bản thân bằng cách đá bóng một, hai lần một tuần, kết hợp với chơi cầu lông, bơi, chạy bộ... thay vì tìm đến rượu bia và không khí ồn ào của quán nhậu.



Về anh, đầu tiên em tìm người chưa lập gia đình, hy vọng anh hơn tuổi, không gia trưởng, công việc ổn định và xác định nghiêm túc tiến tới hôn nhân. Không thuốc lá, rượu bia vừa phải, có ý chí tiến thủ, tính tình hiền lành, vui vẻ, chung thủy, chân thành, biết nhường nhịn phụ nữ, trẻ em, biết cư xử với người lớn. Anh tương đồng về quan điểm sống lành mạnh với em. Ngày tháng trôi qua, chúng mình hãy động viên và nâng đỡ nhau, cố gắng lao động hăng say, chăm sóc gia đình, dạy dỗ con cái, phụng dưỡng ông bà, cha mẹ, thiện nguyện đóng góp giúp đời, đó là ước mơ đơn giản của em.



Hy vọng chúng ta có thể sớm gặp được nhau, vì nhau mà trở lên tốt hơn, sống cuộc sống ý nghĩa hơn. Thuận lợi thì mình cùng nhau, không thuận lợi thì mình làm cho nó thuận lợi nhé. Phần còn lại do sự cố gắng của chúng ta. Nếu được, mong anh chủ động một chút nhé. Nếu anh cũng cùng quan điểm sống và cảm thấy em phù hợp thì hãy nhờ thần cupid VnExpress gửi thư đến em nhé. Chờ thư anh, cám ơn báo đã làm cầu nối cho chúng ta.

