Em độc lập, nữ tính, mong anh trưởng thành và vững vàng

Chào anh, người đang mong gặp một cô gái không phải để lấp đầy chỗ trống cho nhau mà là đồng hành cùng anh, cạnh nhau, cùng trưởng thành, tròn đầy hơn. Em tin rằng trên hành trình ta đang đi, có nhiều điều khi trải qua cùng nhau sẽ trọn vẹn hơn là mỗi người trải qua một mình. Em 30 tuổi, nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh tươi, chưa từng kết hôn hoặc có con. Em sinh ra, lớn lên ở vùng Bắc Trung Bộ. Em may mắn sống trong gia đình đủ đầy tình yêu thương của cha mẹ, anh chị. Em học và làm ở Sài Gòn cũng 12 năm rồi. Em làm bên ngành giáo dục. Con đường em đang đi là nối tiếp của những mong ước của em từ khi là một cô bé, nên đó không chỉ là điều giúp em có thu nhập để sống độc lập mà nó ý nghĩa rất lớn đối với em. Công việc ngoài chuyên môn cần tới sự kiên nhẫn, óc quan sát, làm việc với cảm xúc..., những điều em được học cũng giúp em biết chọn lọc và xây dựng mối quan hệ lành mạnh, có chiều sâu.



Về tính cách, em có sự độc lập của một đứa con sống xa nhà và sự nữ tính tự nhiên của một cô gái. Em có những sở thích đủ để luôn yêu đời, cẩn thận trong việc chăm sóc sức khỏe từ ăn uống, vận động, sinh hoạt. Sẽ thật thú vị nếu cùng anh làm những điều đó. Về cảm xúc, khi có chuyện làm em đau buồn hay rối, em sẽ dành thời gian để lắng nghe, hiểu và giúp mình bình ổn. Đó là chút chia sẻ về bản thân, còn về chúng ta, anh và em trong mối quan hệ tìm hiểu, yêu đương, sau này có thể về chung tổ ấm, em có những góc nhìn này muốn chia sẻ cho anh ạ.



Em nhớ một đoạn trích: "Người đàn ông cầu nguyện một lần trước khi ra trận, cầu nguyện hai lần trước khi lên thuyền vượt biển, phải cầu nguyện tới tận ba lần trước khi kết hôn", nên nếu anh vẫn kiên nhẫn chờ gặp đúng người đó, em nghĩ mình đang đứng cùng phía. Trong bất kỳ mối quan hệ lành mạnh nào sự tử tế, tôn trọng, chân thành với em là nền tảng. Với tình yêu, em nghĩ nó là điều tự nhiên, không chỉ là tình yêu lứa đôi, kiểu nó là thứ gì đó có sẵn trong lòng chúng ta. Khi gặp đúng người, đúng thời điểm thì nó nảy nở. Điều đó sẽ là từ hai phía khi cả hai cùng có cảm tình với nhau. Em sẵn sàng ưu tiên cho những lần gặp gỡ nơi hai người có thể hiện diện, cảm nhận về nhau sau những bức thư làm quen. Em tin sự chân thành, bình yên, rõ ràng nơi mỗi người mang theo sẽ giúp chúng ta thoải mái là chính mình.



Em bị thu hút bởi dáng vẻ nỗ lực, quyết tâm của một người. Nhất là khi người đó trải qua vài nốt trầm trong cuộc đời: thất bại, thất vọng, mất mát... nhưng sau những nốt trầm đó, họ làm việc, làm lành với bản thân rồi lại đứng dậy như những chiến binh vững chãi. Chỉ riêng điều đó thôi, với em thật cuốn hút. Còn "trưởng thành" em sẽ nói trong mối quan hệ thân mật. Với em, đó là ta biết mình muốn, cảm thấy gì thì sẽ thể hiện cho đối phương biết điều đó qua lời nói, hành động rõ ràng để hiểu nhau hơn. Nếu có điều gì chưa quen, em tin mình đủ kiên nhẫn để đi cùng nhau anh ạ. Khi cạnh anh, một người đàn ông như vậy thì sự nữ tính sẵn trong em phát sáng. Đó là sự dịu dàng, mềm mỏng để tựa vào anh khi anh cần, đủ vững để cạnh bên anh trong điều quan trọng.



Em mong anh lớn tuổi hơn em từ 2-10 tuổi, chưa từng kết hôn hay có con, đang sống và làm việc ở Sài Gòn. Anh tử tế, có học vấn, luôn nỗ lực để phát triển bản thân và sự nghiệp. Những điểm chung về lối sống và giá trị này sẽ giúp mình hòa hợp và đi được xa ạ. Cảm ơn anh đã đọc đến đây, nếu anh cảm thấy muốn cho chúng ta cơ hội bước vào cuộc đời nhau, hãy gửi cho em một bức thư cho em biết về anh nhé ạ. Chúc anh và mọi người một năm 2026 đủ đầy.

